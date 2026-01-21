Φειδίας Παναγιώτου: Η χλιδή στα βίντεο και τα πάρτι που έφεραν την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Το χλιδάτο πάρτι τις γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά και τα... unboxing στο νέο τους διαμέρισμα στη Λεμεσό, μόνο απαρατήρητα δεν πέρασαν όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος.

Κύριο θέμα συζήτησης σε ευρωπαϊκά και εγχώρια Μέσα Ενημέρωσης είναι το τελευταίο 24ωρο η έρευνα που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά του Φειδία Παναγιώτου. Μια έρευνα που ρίχνει βαριά σκιά όχι μόνο στις δημόσιες τοποθετήσεις του αλλά και στον τρόπο ζωής που ο ίδιος επιλέγει να προβάλλει μέσα από βίντεο δικά του ή ακόμη και της συντρόφου του. Την ώρα που οι θεσμοί της Ευρώπης εξετάζουν σοβαρά ερωτήματα για τη δράση και τις κινήσεις του, στο προσκήνιο έρχονται βίντεο από το εσωτερικό του διαμερίσματος όπου διαμένει μαζί με τη σύντροφο του στη Λεμεσό. Ένα διαμέρισμα που δεν παρουσιάζεται απλώς ως προσωπικός χώρος, αλλά ως σκηνικό συνεχούς δημόσιας έκθεσης, εικόνας και αφήγησης επιτυχίας.

Τα βίντεο αυτά γεννούν αναπόφευκτα ερωτήματα, ενώ επίκεντρο των καταγγελιών είναι η μίσθωση πολυτελούς έπαυλης στη Λεμεσό, η οποία δηλώθηκε ως «πολιτικό γραφείο» με μηνιαίο μίσθωμα που φτάνει τις €4.500. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χώρος φέρεται να χρησιμοποιείται κυρίως ως κατοικία του ευρωβουλευτή μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, αλλά και ως χώρος φιλοξενίας χλιδάτων πάρτι.

