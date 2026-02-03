ΔΗΚΟ: Αυτοί είναι οι 12 υποψήφιοι του για τις βουλευτικές στη Λεμεσό - Όλα τα βιογραφικά

Το ψηφοδέλτιό του στη Λεμεσό για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα, παρουσιάζοντας τους 12 υποψήφιους και υποψήφιες της επαρχίας.

Σε ανακοίνωσή του, το ΔΗΚΟ αναφέρει ότι το ψηφοδέλτιο συνδυάζει εμπειρία και ανανέωση, με στόχο τη διεύρυνση της κοινωνικής εκπροσώπησης και τη διασφάλιση πολιτικής αξιοπιστίας.

«Σύμφωνα με την εισήγηση, οι προτεινόμενοι υποψήφιοι και υποψήφιες διαθέτουν το απαιτούμενο ήθος, την πολιτική συγκρότηση και τη διάθεση προσφοράς, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δημοκρατικό Κόμμα και τους πολίτες της επαρχίας Λεμεσού στη Βουλή των Αντιπροσώπων» αναφέρεται.

Η τελική έγκριση του ψηφοδελτίου αναμένεται να δοθεί από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Οι υποψήφιοι:

1. Βακάνας Χρίστος – Πολιτικός Μηχανικός – Αριστίνδην

2 .Δρ. Δημοσθένους Π. Αρετή – Θεολόγος – Θρησκειολόγος

3. Καραγιάννης Φλωρέντζος – Επιχειρηματίας – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – Αριστίνδην

4. Κούρτουλου Παναγής – Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας

5. Λεωνίδου Πανίκος – Δικηγόρος – Βουλευτής Λεμεσού

6. Μιχαήλ Μάριος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Επιχειρηματίας

7. Νικολαϊδης Ντίνος – Μηχανολόγος Μηχανικός

8. Παπαδόπουλος Γεώργιος – Επιχειρηματίας – Πρώην Βουλευτής Λεμεσού – Αριστίνδην

9. Τσολάκη Ευανθία (Έυη) – Δικηγόρος – Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού

10. Δρ. Χόππας Κώστας – Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ΤΕΠΑΚ – Αριστίνδην

11. Μάριος Χρυσοστόμου – Νοσηλευτής

12. Χρυσοστόμου Παντελής – Οικονομολόγος

ΒΑΚΑΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – Πολιτικός Μηχανικός - ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

Ο Χρίστος Βακανάς σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο The City University of New York των ΗΠΑ, όπου διακρίθηκε, λαμβάνοντας υποτροφία κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών, όπου και δίδαξε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών σε προπτυχιακούς φοιτητές.

Υπηρέτησε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Cyprus College.

Από το 2010 έως το 2022 διετέλεσε Διευθυντής του Cyprus College Λεμεσού.

Ο Χρίστος Βακανάς είναι νυμφευμένος και έχει δυο κόρες.

Δρ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Π. ΑΡΕΤΗ – Θεολόγος – Θρησκειολόγος

Η Δρ. Αρετή Δημοσθένους του Παπά Αιμιλιανού και της πρεσβυτέρας Ηλέκτρας σπούδασε Κοινωνική Θεολογία στην Αθήνα, Κανονικό Δίκαιο, Ισλάμ και Θρησκειολογία στο Μόναχο της Γερμανίας. Απέκτησε το Διδακτορικό της τίτλο το 1996 με άριστα. Η κ. Δημοσθένους είναι πανεπιστημιακός και έχει διδάξει μεταξύ άλλων στα Πανεπιστήμια του Shandong στην Κίνα, της Haifa στο Ισραήλ, του Μονάχου, του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη, της Κύπρου και στο ΕΚΠΑ στην Αθήνα. Υπήρξε εκλελεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος επί αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου.

Προτεραιότητα στις διαλέξεις και τα συγγράμματά της είναι η εφαρμογή της Κριτικής Σκέψης, η οικογενειακή ποιοτική συνύπαρξη και η ενίσχυση της εθνικής μας ταυτότητας. Πιστεύει πως η Δύναμη του σύγχρονου ανθρώπου ξεκινά από τη Γνώση. Μια γνώση η οποία αυτο-συγκρίνεται αλλά δεν φανατίζει, ξεχωρίζει αλλά δεν αφορίζει. Το βιβλίο της, “Γυναίκα και Ισλάμ, Το Διαζύγιο και οι Μεικτοί Γάμοι” εκδόθηκε στις εκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ. Επιστημονικά της άρθρα βρίσκονται στο Academia.edu. Επίσης πολλές εκπομπές και δραστηριότητες της στο Google και στο You Tube. Μιλά ξένες γλώσσες εκτός των Ελληνικών, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Τούρκικα, Ιταλικά και Λατινικά. Επίσης έχει αρκετά καλές γνώσεις της Κινέζικης και της σύγχρονης Εβραϊκής γλώσσας.

Για τις σπουδές της έχει τύχει υποτροφίας: Από το "Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών" (IKY) Ελλάδος (1982 – 1986) και από το Βαυαρικό Υπουργείο Πολιτισμού (1988 – 1990). Επίσης για μεταδιδακτορική έρευνα (Post doc) από την Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 1995 - 1996. Το 2007 βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο Αριστείας και Επαγγελματισμού από τον Σύνδεσμο Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών (BPW) Κύπρου. Το 2017 της απονεμήθηκε το βραβείο Madame Figaro ως «Επιστήμονας-Ακαδημαϊκός», Γυναίκα της Χρονιάς 2016. Διαθέτει καθαρό λόγο με καθαρές επιστημονικές ιδέες, όχι για τους λίγους, αλλά για όσους υποφέρουν καθημερινά.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΣ ΦΛΩΡΕΝΤΖΟΣ – Επιχειρηματίας – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής - ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

Ο Φλωρέντζος Καραγιαννάς είναι πολύτεκνος πατέρας, πρόσφυγας εξ Αμμοχώστου, γεννηθείς το 1971. Μεγάλωσε στην Αθήνα και τα τελευταία 30 χρόνια ζει και δραστηριοποιείται μόνιμα στη Λεμεσό, γνωρίζοντας από κοντά τα προβλήματα και τις ανάγκες της καθημερινότητας. Είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο marketing, στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση. Ως αθλητής και προπονητής έχει σημαντικές διακρίσεις, ενώ έχει υπηρετήσει τον αθλητισμό και μέσα από διοικητικές θέσεις ευθύνης.

Από το 2013 είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής του Medichic Center στη Λεμεσό, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε Γενικός Διευθυντής μεγάλων οργανισμών στην Κύπρο και την Ελλάδα. Παράλληλα, είναι βασικό στέλεχος του Blueheart Foundation και ενεργός εθελοντής σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, όπως το Ίδρυμα Θεοτόκος, συμμετέχοντας σε πολλές δράσεις στήριξης ατόμων με ειδικές ικανότητες και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Είναι Πρόεδρος για 3η συνεχή θητεία στον Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας. Επίσης, διατελεί και έχει διατελέσει Πρόεδρος σε Συνδέσμους Γονέων Σχολείων, στηρίζοντας έμπρακτα την παιδεία και την οικογένεια. Πιστεύει στη σοβαρότητα, στο αποτέλεσμα και στον σεβασμό προς τον πολίτη, με στόχο Λύσεις με Πράξεις.

ΚΟΥΡΤΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ – Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας

Είναι 34 ετών, γεννημένος τον Μάιο του 1991 στο Ηνωμένο Βασίλειο, και μεγάλωσε στην Κύπρο. Κατάγεται από το Ριζοκάρπασο εκ πατρός και από το Βαρώσι εκ μητρός, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά τις αξίες, την κοινωνική του ευαισθησία και τη σύνδεσή του με τα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα. Από νεαρή ηλικία εργάστηκε στον τομέα της εστίασης, χρηματοδοτώντας ο ίδιος τις σπουδές του. Σπούδασε Ναυτιλιακά στη Λεμεσό στο CIM και εργάστηκε για επτά χρόνια σε ναυτιλιακή εταιρεία, αποκτώντας ουσιαστική εμπειρία στη διαχείριση και τον συντονισμό σύνθετων διαδικασιών. Παράλληλα, απέκτησε εμπειρία στους τομείς του Forex και των ακινήτων. Σήμερα εργάζεται σε ναυτιλιακή εταιρεία, παρέχοντας προμήθειες τροφίμων σε πλοία, παραμένοντας ενεργός στον ναυτιλιακό κλάδο της Λεμεσού.

Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), το οποίο ολοκλήρωσε στη Λεμεσό στο CIM. Η κοινωνική προσφορά αποτελεί διαχρονικό κομμάτι της ζωής του, καθώς υπήρξε ηγετικό μέλος και εθελοντής στον Προσκοπισμό, στο 27ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Λεμεσού.

Είναι οικογενειάρχης και πατέρας τριών παιδιών. Με γνώμονα τις αρχές και τις αξίες του Δημοκρατικού Κόμματος, επιθυμεί να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία των πολιτών της επαρχίας Λεμεσού, με υπευθυνότητα, συνέπεια και ανθρώπινη προσέγγιση.

ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ – Δικηγόρος – Βουλευτής Λεμεσού

Γεννήθηκε στην Πάχνα στις 15 Σεπτεμβρίου 1959. Είναι πτυχιούχος Νομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ελληνικού Πολιτισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), ενώ είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου στην Λεμεσό. Το 2016 εκλέγηκε για πρώτη φορά Βουλευτής, στην Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού με το Δημοκρατικό Κόμμα και το 2021 επανεκλέγηκε, ενώ από τον Οκτώβριο του 2018 είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος. Είναι νυμφευμένος με την Ελένη Παπαϊωάννου από τον Καραβά και έχει τρία παιδιά, τον Αχιλλέα, τον Κώστα και την Φωτεινή. Εκλέγηκε δυο φορές Δημοτικός Σύμβουλος με το Δημοκρατικό Κόμμα στον Δήμο Λεμεσού το 1991 και το 1996. Κατά την δεκαετή θητεία του ως Δημοτικός Σύμβουλος, διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ). Το 2003 διορίστηκε στο Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, την οποία υπηρέτησε για 8 χρόνια. Την περίοδο 2011-2016 ήταν αντιπρόεδρος και προεδρεύων του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Έχει πολύχρονη δράση, εμπειρία και προσφορά στα κοινά. Διετέλεσε μεταξύ άλλων Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών, Αντιπρόεδρος της Φοιτητικής Παράταξης «Αναγέννηση» στην Αθήνα, Πρόεδρος της ΕΦΕΚ, ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Νεότητας Πάχνας, Πρόεδρος των Αποδήμων Πάχνας, ιδρυτής και πρόεδρος της ομοσπονδίας ΑΠΟΛ. Είναι Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, της Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος. Ως βουλευτής, είναι μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Νομικών, Υγείας, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), ενώ συμμετέχει στην Επιτροπή Επιλογής της Βουλής, στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες, στην Επιτροπή Δεοντολογίας, στην Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, για εξέταση κανονισμών που αφορούν σχέδια υπηρεσίας και στην Σύσκεψη Αρχηγών ή και Εκπροσώπων Κομμάτων . Το Νοέμβριο του 2025 χειροθετήθηκε από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο, Άρχοντας – Νομοφύλακας του Πατριαρχείου, εις ένδειξη εκτίμησης για την σημαντική συμβολή και στήριξη στο φιλανθρωπικό του έργο, αλλά και τις προσπάθειες που καταβάλλει για ενίσχυση των αρχών και αξιών του Χριστιανισμού.

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΟΣ – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Επιχειρηματίας

Είναι απόφοιτος του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά (Α.Τ.Ε.Ι.), με πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και από το 2008 δραστηριοποιείτε ως επιχειρηματίας στη βιομηχανία Ενέργειας και Ηλεκτρολογικής Μηχανικής. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία με άριστη επίδοση και τιμήθηκε ως Πρώτος Σκοπευτής Παγκύπρια μεταξύ των κληρωτών. Είναι νυμφευμένος με την Κυριακή Μιχαήλ και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Είναι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τραχωνίου Κουρίου – ΔΗΚΟ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου Κουρίου και εκπρόσωπος του Δήμου Κουρίου στη Σχολική Εφορεία Κουρίου. Παράλληλα είναι Πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής Πολυτέκνων Τραχωνίου και Μέλος Τοπικής Επιτροπής ΔΗΚΟ Τραχωνίου. Έχει διατελέσει τελετάρχης επί σειρά ετών σε σχολικές & νεανικές παρελάσεις, ενώ έχει υπηρετήσει σε Συνδέσμους & Ομοσπονδίες Γονέων (2012-2016), όπως επίσης και στο Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου (2017-2024). Μέσα από την πορεία του έχει χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες της Λεμεσού και βαθιά γνώση των αναγκών τους.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ – Μηχανολόγος Μηχανικός

Γεννήθηκε στην Λεμεσό, από γονείς με καταγωγή τα Αγρίδια και τον Αγρό, αποφοίτησε το 1977 με άριστα από το E’ Γυμνάσιο. Είναι νυμφευμένος με την Ναταλία και έχουν τρία παιδιά. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά σαν ανθυπολοχαγός, και έφεδρος υπολοχαγός. Σπούδασε Μηχανολογία στην Γερμανία με κρατική υποτροφία από όπου αποφοιτά το 1985 με άριστα και αποκτά τους τίτλους σπουδών, Dipl.Ing, Msc Μηχανολόγος μηχανικός. Το 1996 αποκτά τον τίτλο του Ευρωμηχανικού, Eur.Ing. Επαγγελματική εμπειρία: 1986 – 2003, Αρχιμηχανικός στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου από όπου αποχωρεί και στην συνέχεια ιδρύει το συμβουλευτικό μηχανολογικό γραφείο, NDA Engineering, στην Λεμεσό. Ασχολείται με θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος Ασφάλειας και Υγείας. Συνεργάζεται με την TÜV Rheinland σαν Local expert for Emission Control and Energy systems. Γλώσσες: Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ρωσικά. Είναι Επιθεωρητής μηχανολογικών εγκαταστάσεων, Ενεργειακός Ελεγκτής, επιθεωρητής Λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού , εγκεκριμένος διαχειριστής εγκαταστάσεων φθοριούχων αερίων και εγκεκριμένος σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας. Εγγεγραμμένος Πραγματογνώμονας και Διαμεσολαβητής. Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής από ΑνΑΔ. Ενεργό μέλος του ΕΤΕΚ, 2003- 2011εκλεγεται πρόεδρος της Π.Ε. Λεμεσού, 2011-2023 εκλέγεται στο ΓΣ και ΔΕ και 2023 -2026 επανεκλέγεται πρόεδρος της Π.Ε. Λεμεσού του ΕΤΕΚ. Εκπροσωπεί το ΕΤΕΚ για θέματα Ενέργειας ως μέλος της Επιτροπής Ενεργειακής πολιτικής. Διοργάνωσε πολλά συνέδρια και εκδηλώσεις και συμμετείχε σε πολλά τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής της FEANI. Είναι μέλος και υπήρξε αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ, μέλος του Συνδέσμου Συμβούλων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Ενέργειας, του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου και του ASHRAE τμήμα Κύπρου. Είναι αντιπρόεδρος του ΚΣΙΑ, μέλος του ΔΣ του ΓΣΟ και του ΔΣ του ΚΥΚΠΕΕ. Το 2003-2014 διορίζεται μέλος στο ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. Διετέλεσε ενεργό μέλος στους συνδέσμους γονέων και το 2002 -2004 εκπροσώπησε την Κύπρο στον Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο Γονέων, EPA. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Θέσπιση Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων του Θερμοκηπίου. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του ΔΗΚΟ. Από το 2009 είναι εθνικός εκπρόσωπος της Κύπρου στην ευρωπαϊκή επιτροπή προτύπων CEN/CLC/JW 9 και CEN/CLC/JTC 14 για την δημιουργία προτύπων Ενέργειας. Το 2019-2021 εκλέγεται πρόεδρος της Παράλληλης Βουλής για το Περιβάλλον την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία. Τον εκφράζει η Ισονομία, η Διαφάνεια και η Αξιοκρατία.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επιχειρηματίας - Πρώην Βουλευτής Λεμεσού - ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος είναι Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας και πολιτικός, γεννημένος το 1965. Σπούδασε μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και είναι νυμφευμένος με την Ανθή Μιχαήλ και έχει δύο κόρες.

Υπήρξε κοινοτάρχης της ενορίας Αγίου Νεκταρίου και πρόεδρος της επαρχιακής γραμματείας του κινήματος Αλληλεγγύη μέχρι το 2016.

Από το 2016 διετέλεσε βουλευτής με το κίνημα Αλληλεγγύη στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού μέχρι το 2021.

ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΗ) – Δικηγόρος – Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού

Είναι θυγατέρα του Δρος Φρειδερίκου και της Δέσποινας Τσολάκη το γένος Κωμοδίκη. Είναι απόφοιτος του Πρακτικού Κλάδου του Λανιτείου Λυκείου Β’. Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακού Τίτλου με θέμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εργάζεται ως δικηγόρος στην Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού για τρεις συνεχόμενες θητείες (2002 – 2016). Κατά τη διάρκεια της θητείας της διετέλεσε Πρόεδρος και Μέλος σε αρκετές Επιτροπές, με κυριότερη την ανάληψη της Προεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού για δύο συνεχόμενες θητείες (2007 – 2016). Ως Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής μεταξύ άλλων δράσεων πρωτοστάτησε και συμμετείχε ενεργά και στα πιο κάτω:

Υλοποίησε το πρόγραμμα «Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο» το οποίο λειτούργησε το 2010 και συγχρηματοδοτείται από το Κράτοςˑ

Εισηγήθηκε και έθεσε σε λειτουργία το 2011 το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεμεσού, το οποίο είναι το πρώτο Κοινωνικό Παντοπωλείο που λειτούργησε στην Κύπρο και λειτουργεί σε αποκλειστικά εθελοντική βάσηˑ

Με την υπογραφή από τον Δήμο Λεμεσού το 2008 του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων, ανέλαβε δράσεις για την εφαρμογή τουˑ

Εισηγήθηκε την ανάληψη και εφαρμογή από τον Δήμο Λεμεσού του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» με θέμα «Η πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες αναφορικά με τα εξαρτώμενα άτομα (παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες)», με διάρκεια από το 2010 έως και το 2011, του οποίου ηγήθηκεˑ

Συνέβαλε στην αναβάθμιση του προγράμματος απογευματινής απασχόλησης παιδιών οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα «Ελεύθερα Χέρια» το οποίο είχε ξεκινήσει ως Ευρωπαϊκό για περίοδο 2 ετών και με τη λήξη του εισηγήθηκε τη συνέχιση της εφαρμογής του από τον Δήμο Λεμεσού, πετυχαίνοντας τη συγχρηματοδότησή του από το Κράτοςˑ

Το 2010 πρωτοστάτησε στη σύσταση άτυπης Επιτροπής για τη δημιουργία Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος στη Λεμεσό, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμος Λεμεσού, άλλες αρμόδιες Αρχές καθώς και ο ΠΑΣΥΚΑΦ και ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμοςˑ

Εισηγήθηκε την τοποθέτηση στους παιγνιδότοπους του Παραθαλάσσιου Πολυλειτουργικού Πάρκου (Μόλος) Λεμεσού, παιγνιδιών για παιδιά με κινητικά προβλήματα, τα οποία τοποθετήθηκαν το 2015ˑ

Πρωτοστάτησε στην επιχορήγηση από το Κράτος των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την λειτουργία κοινωνικών προγραμμάτωνˑ

Συνέβαλε στην εξεύρεση τρόπων συντονισμού και συνεργασίας του Δήμου Λεμεσού με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του τότε Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, Εθελοντικές Οργανώσεις και άλλους φορείς.

Μεταξύ άλλων διετέλεσε Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗ.ΚΟ, Υπεύθυνη του Τομέα Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Θεμάτων του ΔΗ.ΚΟ και Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΟ (2014 – 2018), Αντιπρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.Κ και Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗ.ΚΟ (2006 – 2009), Επαρχιακός Γραμματέας της ΝΕ.ΔΗ.Κ Λεμεσού & Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕ.ΔΗ.Κ (1999 – 2006). Επιπλέον διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (2002 – 2016), Μέλος του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού (2005 – 2008) και είναι Μέλος και Επίτιμο Μέλος σε αρκετές Εθελοντικές Οργανώσεις, καθώς επίσης είναι Επίτιμο Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού. Από το 2019 είναι Μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπηρέτησε τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ως Ομαδάρχης (1999 – 2001). Υπήρξε ανάδοχη μητέρα ενός κοριτσιού ηλικίας τότε 6 ετών, το οποίο τώρα σπουδάζει στο ΤΕΠΑΚ.

Δρ. ΧΟΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ – Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ΤΕΠΑΚ - ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

Είναι κάτοχος Πτυχίου (BSc) στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Στρατηγικής (St John University, USA), Μάστερ (MSc) στα Χρηματοοικονομικά (St John University, USA), Μάστερ (ΜΑ) στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Διδακτορικού (PhD) στη Στρατηγική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (Wolverhampton University UK), με μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Harvard (USA) σε θέματα Διεύθυνσης και Ηγεσίας στην Ανώτερη Εκπαίδευση. Από το 2015 μέχρι και σήμερα είναι ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στη Λεμεσό. Επίσης, διετέλεσε Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Οικονομικών και της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού στο ΤΕΠΑΚ, από το 2007 μέχρι το 2015. Είχε επίσης, διατελέσει Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2001-2007) και καθηγητής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων - Στρατηγικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (1991-2001). Κατά την περίοδο 1995-2000 δίδαξε στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου. Η κοινωνική του δράση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λεμεσού ως Μέλος (Πάρεδρος) από το 2010 ως το 2017, σε τοπικό Συνεργατικό Ίδρυμα ως Μέλος Επιτροπείας (1996-2003) και στον Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ως Μέλος και Αντιπρόεδρος (1999-2009). Συμμετείχε επίσης, ενεργά υπό την επιστημονική του ιδιότητα, σε διεθνείς - επαγγελματικούς Οργανισμούς όπως Academy of Management (AoM), British Academy of Management (BAM), the Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Project (GLOBE 2020), Heads of University Management & Administration Network in Europe ως εκπρόσωπος των δημόσιων Πανεπιστημίων Κύπρου στο Round Table Board από 2019 μέχρι σήμερα, Gender Smart Research Project as a Member of the Consortium Board (2019-2023), κ.ά.

Είναι κάτοικος Λεμεσού, είναι νυμφευμένος και πολύτεκνος πατέρας τεσσάρων αγοριών.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ – Νοσηλευτής

Μεγάλωσε στον Άγιο Σπυρίδωνα στη Λεμεσό και έχει καταγωγή από τον Λιμνιάτη και την Λάνια.

Είναι 39 χρόνων και πατέρας τριών παιδιών. Κατέχει πτυχίο Νοσηλευτικής από το ΤΕΠΑΚ και εργάζεται ως Νοσηλευτής από το 2008. Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση απαιτητικών περιστατικών, στην εργασία υπό πίεση και στη συνεργασία με διεπιστημονικές ομάδες. Υπήρξε μέλος του Ποδηλατικού Ομίλου Λεμεσού και είχε συμβολή στη δημιουργία ποδηλατόδρομου στην περιοχή του Μόλου. Πρωτοστάτησε στην δημιουργία κέντρου ασθενοφόρων στην ορεινή Λεμεσό στον Σαϊττά. Είναι εθελοντής και μέλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Funraising στη Λεμεσό από το 2014. Διακατέχεται από ισχυρό αίσθημα ευθύνης, προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας. Συνδυάζοντας της γνώσεις υγείας και το τεχνικό του υπόβαθρο με το έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά και την κοινωνική προσφορά. Στόχος της ενασχόλησης του με την πολιτική είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – Οικονομολόγος

Είναι 30 ετών και κατάγεται από τη Δορά, κρασοχώρι της επαρχίας Λεμεσού. Προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια, με πατέρα γεωργοκτηνοτρόφο και μητέρα νοικοκυρά. Είναι απόφοιτος του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα και πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατέχει Μεταπτυχιακούς τίτλους στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια και MBA.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων διετέλεσε Πρόεδρος της Αναγέννησης Πάτρας, αναπτύσσοντας έντονη οργανωτική και κοινωνική δράση. Είναι άτομο με εκ γενετής κινητική αναπηρία (σπαστική αριστερή ημιπληγία) και έχει ενεργή συμμετοχή σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, ισότητας και συμπερίληψης.

Ζει και δραστηριοποιείται στη Λεμεσό.