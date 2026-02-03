Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αννίτα Δημητρίου: «Άμεση και χωρίς εξαιρέσεις διερεύνηση όλων των καταγγελιών» (βίντεο)

«Η κοινωνία παρακολουθεί εδώ και καιρό με ανησυχία τη συσσώρευση εκκρεμοτήτων που παραμένουν στο σκοτάδι, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η χώρα διολισθαίνει. Κάθε μέρα που περνάει με φακέλους να στοιβάζονται και ευθύνες να μετατίθενται, δοκιμάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και την αξιοπιστία των θεσμών», ανέφερε.

Την πλήρη διερεύνηση όλων των εκκρεμών καταγγελιών, ζήτησε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, καλώντας τις αρμόδιες Αρχές να ενεργήσουν άμεσα χωρίς καμία εξαίρεση.

Κάθε καταγγελία, σημείωσε, πρέπει να φωτιστεί, να αξιολογηθεί και όπου απαιτείται να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη. Η αδράνεια και η καθυστέρηση, όπως είπε, ισοδυναμεί με θεσμική αποτυχία, τονίζοντας ότι μόνο η αλήθεια μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των θεσμών.

Ολόκληρο το μήνυμα της Αννίτας Δημητρίου: 

⁠Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη και σε βάθος διερεύνηση και διαλεύκανση όλων των υποθέσεων και καταγγελιών, χωρίς καμία εξαίρεση.

Εδώ και καιρό η κοινωνία παρακολουθεί με συγκλονισμό και ανησυχία την αδικαιολόγητη συσσώρευση καταγγελιών και εκκρεμοτήτων που παραμένουν στο σκοτάδι, δίνοντας την εντύπωση ότι ο τόπος διολισθαίνει.

Κάθε μέρα που περνάει με υποθέσεις που λιμνάζουν, με φακέλους που στοιβάζονται, με ευθύνες που μετατίθενται, βάζει σε δοκιμασία την εμπιστοσύνη των πολιτών και την αξιοπιστία των θεσμών.

Οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη και σε βάθος διερεύνηση και διαλεύκανση όλων των υποθέσεων και καταγγελιών, χωρίς καμία εξαίρεση. Ακόμη και για ισχυρισμούς που διατυπώνονται διαδικτυακά με τόση ένταση και την ώρα μάλιστα που το πρόσωπο το οποίο καταγγέλλει εκφράζει και την ετοιμότητα του να παραδώσει στοιχεία και υλικό στις αρμόδιες αρχές.

Κάθε καταγγελία πρέπει να φωτιστεί, να αξιολογηθεί και όπου απαιτείται να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη. Η αδράνεια και η καθυστέρηση ισοδυναμεί με θεσμική αποτυχία. Μόνο η αλήθεια μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των θεσμών.

Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας: διαφάνεια παντού, έλεγχος σε όλα, μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε μεμπτό.

 

