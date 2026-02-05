Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Είμαι ελεύθερος άνθρωπος και θα πράξω σύμφωνα με τη συνείδησή μου» (ηχητικό)

Στους λόγους για τους οποίους απάντησε αρνητικά στην πρόταση του ΑΚΕΛ να αναλάβει επικεφαλής παρατηρητηρίου κατά της διαφθοράς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σε παρέμβασή της στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση». Όπως ξεκαθάρισε, η συγκεκριμένη πρόταση ήταν «αόριστη» και θεσμικά προβληματική, καθώς αφορούσε ένα παρατηρητήριο «που δεν υπάρχει», χωρίς σαφές πλαίσιο λειτουργίας, προϋπολογισμό ή θεσμική υπόσταση.

Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ τόνισε ότι η ενασχόλησή της με ζητήματα πάταξης της διαφθοράς έχει αποκτήσει διεθνή διάσταση μέσα από τον ρόλο της στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, επισημαίνοντας ότι «σε καμία περίπτωση τα θέματα πάταξης της διαφθοράς δεν μπορούν να μπουν κάτω από κομματικό μανδύα». Όπως είπε, οι σχέσεις συνεργασίας που έχει αναπτύξει με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς βασίζονται ακριβώς στην υπερκομματική και θεσμική της ιδιότητα.

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι είναι βουλεύτρια κόμματος, η κ. Χαραλαμπίδου σημείωσε πως έχει επανειλημμένα διαφοροποιηθεί και κρατήσει ανεξάρτητη στάση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να ενταχθεί σε κομματικό μηχανισμό. «Δεν συμμετείχα όλα αυτά τα χρόνια σε συλλογικά κομματικά όργανα και δεν μπορώ ξαφνικά να βρεθώ επικεφαλής ενός παρατηρητηρίου, έμμισθη και εντός κομματικού μηχανισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συγκυρία κατά την οποία διατυπώθηκε η πρόταση, κάνοντας λόγο για περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, «πλήττεται ο πυρήνας της δημοκρατίας που είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος». Επικαλέστηκε γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα, οι οποίες –όπως υποστήριξε– περιορίζουν την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε πληροφορίες, μεταξύ άλλων και σε υποθέσεις που αφορούν τα χρυσά διαβατήρια. «Όταν δεν λαμβάνεται υπόψη το ίδιο το κοινοβούλιο, πόσο μάλλον ένα κομματικό γραφείο που θα μπορεί εύκολα να αγνοηθεί», ανέφερε.

Η κ. Χαραλαμπίδου ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως έχει το δικαίωμα να «αποσυρθεί» από τη δημόσια δράση χωρίς λαϊκή εντολή, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου βουλευτική έδρα. Την ίδια ώρα, εμφανίστηκε απαισιόδοξη ως προς το ενδεχόμενο εξεύρεσης κοινής γραμμής με την ηγεσία του ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι οι επιλογές που της τίθενται είναι είτε η ανάληψη ενός ρόλου που περιορίζει τη δημόσια παρέμβασή της είτε η αποχώρηση από την ενεργό δράση.

Σε ό,τι αφορά τις εσωκομματικές συζητήσεις για θητείες και εξαιρέσεις, η βουλεύτρια έκανε λόγο για παραπληροφόρηση, υποστηρίζοντας ότι το ίδιο το ΑΚΕΛ «αναίρεσε κανόνες που έθεσε», δίνοντας εξαιρέσεις με κριτήριο την κομματική ιεραρχία και όχι το κοινοβουλευτικό έργο ή την εκλογική απήχηση. «Είμαι ελεύθερος άνθρωπος και θα πράξω σύμφωνα με τη συνείδησή μου», δήλωσε.

