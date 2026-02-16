Οδικά έργα στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας–Παραλιμνίου και στην Δρομολαξιά - Δείτε πληροφορίες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αβέρωφ Νεοφύτου: Πιθανό το ναυάγιο στις συνομιλίες για το Κυπριακό λόγω της στάσης Χριστοδουλίδη απέναντι στην Ολγκίν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Νεοφύτου υποστήριξε ότι η προσωπική αντιπαράθεση του Προέδρου με την κυρία Ολγκίν «δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες για την έκβαση της πρωτοβουλίας του ίδιου του ΓΓ».

Έντονες ανησυχίες για τη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας απέναντι στην απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Ολγκίν εξέφρασε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Νεοφύτου υποστήριξε ότι η προσωπική αντιπαράθεση του Προέδρου με την κυρία Ολγκίν «δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες για την έκβαση της πρωτοβουλίας του ίδιου του ΓΓ».

«Επί χρόνια καλούσαμε τον ΓΓ να ορίσει ειδικό απεσταλμένο και τώρα χαρακτηρίζουμε, και μάλιστα με προσωπική δήλωση του Προέδρου, αστείες τις απόψεις της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αντί να προωθείται η άρση οδοφραγμάτων και η προετοιμασία για νέα διεθνή διάσκεψη, γίνονται επιθέσεις στην απεσταλμένη.

Αυτούσια η ανάρτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου:

Η επιλογή του ΠτΔ να αντιπαρατεθεί προσωπικά με την απεσταλμένη του ΓΓ του #ΟΗΕ , κυρία Ολγκίν, δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες για την έκβαση της πρωτοβουλίας του ίδιου του ΓΓ.

Επί χρόνια καλούσαμε τον ΓΓ να ορίσει ειδικό απεσταλμένο και τώρα χαρακτηρίζουμε, και μάλιστα με προσωπική δήλωση του ΠτΔ , αστείες τις απόψεις της. 

Αντί να εργαστούμε ώστε να ανοίξουν έστω και δύο οδοφράγματα για να πάμε σε νέα διεθνή διάσκεψη, κάνουμε επιθέσεις στην κυρία #Ολγκίν . Μα δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έτσι οδηγούμαστε σε ναυάγιο; Τι επιτέλους επιδιώκουμε μετά από 52 χρόνια; Αντί για προοπτική διαλόγου να μπαίνουμε σε μετωπική σύγκρουση και με τα ΗΕ;

 

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα