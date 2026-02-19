Έρχιουρμαν για Χριστοδουλίδη: «Πολλοί προσπάθησαν να δοκιμάσουν την υπομονή και την ψυχραιμία μου, αλλά απέτυχαν»

«Πολλοί προσπάθησαν να δοκιμάσουν την υπομονή και την ψυχραιμία μου, αλλά απέτυχαν», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος ανέφερε ότι «η θέση της Τουρκίας είναι ξεκάθαρα για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, αν είναι αυτή η θέση του κ. Έρχιουρμαν θα πρέπει να το πει δημόσια».

Στη σημερινή γραπτή του δήλωση ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε ότι «o κ. Χριστοδουλίδης μου απεύθυνε μια ερώτηση και ζήτησε να απαντήσω δημόσια». Ακολούθως πρόσθεσε ότι «το κοινό γνωρίζει ήδη όλα όσα έχω θέσει στο τραπέζι». Ανέφερε επίσης ότι θα έχει συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη στις 24 Φεβρουαρίου, σημειώνοντας σε παρένθεση τα εξής: «(εκτός αν αλλάξει κάτι)».

Στη συνάντηση, όπως είπε, ο κ. Χριστοδουλίδης «θα έχει ερωτήσεις για μένα κι εγώ θα έχω ερωτήσεις για αυτόν». Σημείωσε ότι «θα απαντήσω στις ερωτήσεις του όπως πάντα». Συμπλήρωσε δε ότι «ελπίζω και εύχομαι να απαντήσει και στις δικές μου».

Στη συνέχεια ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε ότι «πολλοί προσπάθησαν να δοκιμάσουν την υπομονή και την ψυχραιμία μου. Απέτυχαν». Πρόσθεσε ότι συνεχίζει την πορεία του, «με υπομονή, ψυχραιμία, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, βασιζόμενος στη θέληση του λαού μου για λύση».

Στο τέλος υποστήριξε ότι δεν έχει εμπλακεί σε παιχνίδια επίρριψης ευθυνών, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν θέλει να το κάνει.