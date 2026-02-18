Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά

Ο στόχος μου είναι ένας, είναι ξεκάθαρος και είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, αξιοποιώντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και γι' αυτό είμαι πανέτοιμος, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του προσερχόμενος στην επίσημη επετειακή εκδήλωση του Πανεπιστημίου Frederick για τη συμπλήρωση 60 χρόνων προσφοράς στην παιδεία της Κύπρου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, ότι έχει την ίδια εκκίνηση με την Άγκυρα για το Κυπριακό και ότι ο λόγος που αυτό δεν λύνεται είναι επειδή η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει να μοιράσει τον πλούτο και την εξουσία της, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι διάβασε τις εν λόγω δηλώσεις και έχει όντως προβληματιστεί.

«Η θέση της Τουρκίας είναι ξεκάθαρα για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, αν είναι αυτή η θέση του κ. Έρχιουρμαν θα πρέπει να το πει δημόσια», σημείωσε.

Υπενθύμισε ακολούθως ότι στο κοινό ανακοινωθέν μετά από τη συνάντηση των δύο ηγετών τον Δεκέμβριο, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά για τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία μιλάνε για μια πολύ συγκεκριμένη λύση, διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από τα ψηφίσματα, προσθέτοντας ότι είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και θα θέσει ο ίδιος στη συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη στις 24 Φεβρουαρίου.

Ερωτηθείς κατά πόσο θα μεταφέρει στον ΓΓ του ΟΗΕ τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε την Κυριακή για τα όσα ανέφερε σε άρθρο γνώμης η Προσωπική Απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν πρόκειται για έκφραση δυσαρέσκειας.

«Μετέφερα τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ότι η προεδρία και οι βουλευτικές εκλογές δεν επηρεάζουν καθόλου τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού», τόνισε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι ακόμη και πριν την 1η Ιανουαρίου, ακόμη και πριν την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ίδιος από μόνος του, με δική του πρωτοβουλία, είπε ότι η προεδρία δεν επηρεάζει καθόλου τη θέλησή του, την ετοιμότητα του και τον χρόνο του. «Είμαι πανέτοιμος. Και σίγουρα οι βουλευτικές εκλογές, έχουμε προεδρικό σύστημα, όπως γνωρίζετε, δεν επηρεάζουν σε καμία απολύτως περίπτωση την ετοιμότητα», συμπλήρωσε.

«Ακούγονται πολλά, δηλώσεις, σχόλια και ούτω καθεξής. Δεν αποπροσανατολίζομαι από το στόχο μου. Ο στόχος μου είναι ένας, είναι ξεκάθαρος και είναι η επανέναρξη των συνομιλίων από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, αξιοποιώντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και γι' αυτό είμαι πανέτοιμος, θέλω να το επαναλάβω κι απόψε, άμεσα να παρακαθίσω σε μια διερυμένη διάσκεψη, όπως εξάλλου είχαμε συμφωνήσει, για να ανακοινώσουμε κάτι τέτοιο», υπογράμμισε περαιτέρω.

Κληθείς επίσης να σχολιάσει τη θέση που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας, μέσω του εκπρόσωπου του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα δήλωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται και δεν διακόπτονται μέχρι τον Ιούνιο.

«Και όντως, οι επαφές συνεχίζονται, και εδώ, ανάμεσα στους διαπραγματευτές, και με τα Ενωμένα Έθνη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω, δεν αποπροσανατολίζομαι απ' τον μεγάλο στόχο. Το βασικό μου ζητούμενο είναι ένα, είναι η επανέναρξη των συνομιλιών και εκεί επικεντρώνω όλες μου τις προσπάθειες», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ