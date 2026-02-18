Έρχιουρμαν: Λύση με πολιτική ισότητα για το Κυπριακό

Στο Κυπριακό «κινούνται από το ίδιο σημείο με την Τουρκία», δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, προσθέτοντας πως υπάρχει σύγκλιση στην αποδοχή της πολιτικής ισότητας στη βάση της από κοινού χρήσης των κοινών πεδίων κυριαρχίας.

Σε συνέντευξή του στο NTV, ο Τουφάν Ερχιουρμαν υποστήριξε ότι το Κυπριακό παραμένει άλυτο για περισσότερο από 60 χρόνια και ότι ο βασικός στόχος των Τουρκοκυπρίων είναι να μην παρακαμφθούν τα «κυριαρχικά τους δικαιώματα».

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο είναι εύκολο και ρεαλιστικό να προσέλθουν οι Ε/κ στο τραπέζι, ανέφερε ότι το ερώτημα τίθεται σε λανθασμένο πλαίσιο, προσθέτοντας πως η ουσία είναι η διαμόρφωση όρων που θα καθιστούν τη διαδικασία ουσιαστική και αποτελεσματική.

Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, υποστήριξε ότι ο άξονας Ελλάδα–Ισραήλ–Κύπρος δεν είναι βιώσιμος ούτε οικονομικά ούτε πολιτικά. Είπε ότι το έργο λαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΕ και υποστήριξε ότι «η πιο λογική διαδρομή» θα ήταν η γραμμή Τουρκία–Κύπρος–Ελλάδα. Κατά τον ίδιο, το αδιέξοδο στο Κυπριακό δημιουργεί περιθώριο για διεθνείς πρωτοβουλίες που επιχειρούν να παραγκωνίσουν την Τουρκία, φέρνοντας ως παράδειγμα το συγκεκριμένο έργο.

Ο Τ/κ ηγέτης παρουσίασε επίσης τη μεθοδολογία τεσσάρων σημείων που εισηγείται για επανέναρξη της διαδικασίας, λέγοντας ότι δεν υιοθετεί την προσέγγιση «διαπραγμάτευση για χάρη της διαπραγμάτευσης», αλλά διαπραγμάτευση με σαφή στόχο τη λύση. Όπως ανέφερε, το πλαίσιο βασίζεται στην πολιτική ισότητα, στη χρονική οριοθέτηση της διαδικασίας, στη συνέχιση των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί και σε αποτέλεσμα με συγκεκριμένο κόστος και όφελος για τις πλευρές.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, είπε ότι μετέφερε τη θέση πως «ηγέτες που δεν μπορούν να ανοίξουν δύο πύλες στο νησί δεν μπορούν να διαπραγματευτούν την ολοκληρωμένη λύση». Πρόσθεσε ότι προκρίνει σταδιακή διαδικασία, με πρώτο βήμα τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία, όπως ανέφερε, θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα λειτουργήσουν ως ένδειξη βούλησης για πρόοδο.

Αναφορικά με τον συντονισμό με την Άγκυρα, δήλωσε ότι υπάρχει παραγωγική σχέση και ισχυρός μηχανισμός διαβούλευσης, επαναλαμβάνοντας ότι στην ουσία του Κυπριακού οι δύο πλευρές κινούνται από το ίδιο σημείο.

