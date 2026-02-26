Μαρίνος Σιζόπουλος: Το «χρυσό» διαβατήριο και το χρέος των €2 εκατ.

Την ερχόμενη Τρίτη, στις 12.00 το μεσημέρι, θα εξεταστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου. Το γεγονός επιβεβαίωσε χθες με ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία, η οποία αποφάσισε τη διενέργεια ποινικής έρευνας εναντίον του βουλευτή, βάσει του πορίσματος που εξέδωσε η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η άρση της ασυλίας του Μαρίνου Σιζόπουλου κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η ανάκρισή του.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, με πόρισμα που διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα στις 11/9/2025, εισηγήθηκε να ελεγχθεί ποινικά ο Μαρίνος Σιζόπουλος, ως ύποπτος για διαφθορά. Η έρευνα εναντίον του αποφασίστηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, έπειτα από αξιολόγηση των καταγγελιών που υπέβαλε ενώπιόν της ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα. Για τη διενέργεια της έρευνας, η Αρχή διόρισε δύο λειτουργούς επιθεώρησης: τον πρώην δικαστή Σωτήρη Λιασίδη και τον δικηγόρο Νικόλα Κωνσταντίνου.

Το πόρισμα

Στην καταγγελία του προς την Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία κρίθηκε βάσιμη, ο Γιώργος Βαρνάβα αναφέρεται στην εταιρεία Taxan Properties Developers Ltd, μέσω της οποίας, Ιρακινός επενδυτής εξασφάλισε «χρυσό» διαβατήριο με ψευδείς παραστάσεις. Κατά τον επίμαχο χρόνο, μέτοχος στην εν λόγω εταιρεία ήταν και ο Μαρίνος Σιζόπουλος, μέσω της εταιρείας ΙΩ Κτηματική Λτδ, στην οποία διατελούσε διευθυντής.

Η Taxan Properties είχε μη εξυπηρετούμενο δάνειο ύψους €2.581.000 σε τράπεζα, η οποία πρότεινε στους μετόχους να διαγράψει από την οφειλή ποσό €956.000, εφόσον το υπόλοιπο δάνειο εξοφληθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Στην επιστολή-καταγγελία του, ο κ. Βαρνάβα ισχυρίζεται ότι ο Μαρίνος Σιζόπουλος και οι τρεις συνέταιροί του στην Taxan, στην προσπάθειά τους να διευθετήσουν την οφειλή της εταιρείας προς την τράπεζα, πώλησαν το μοναδικό ακίνητο που κατείχε η εταιρεία -ένα οικιστικό τεμάχιο 10 σκάλες στην Αραδίππου- μαζί με την εταιρεία, έναντι €1.600.000 σε Ιρακινό επενδυτή, με σκοπό αυτός να αποκτήσει «χρυσό» διαβατήριο. Ο κ. Βαρνάβα προσθέτει ότι «ο εν λόγω επενδυτής, στον οποίο υποσχέθηκαν έκδοση 'χρυσού' διαβατηρίου, θα έπρεπε να είχε επενδύσει πέραν των €2 εκατ. και να κατείχε υποστατικό αξίας πέραν των €500.000, σύμφωνα με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα». Στη συνέχεια, ο κ. Βαρνάβα υποστηρίζει ότι ο Ιρακινός έλαβε την υπηκοότητα με ψευδείς παραστάσεις, καταλογίζοντας στον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ ότι, μαζί με τους συνεταίρους του, «κατέθεσαν δεύτερο ψεύτικο συμβόλαιο στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο αναγραφόταν ότι η επένδυση του Ιρακινού ανερχόταν στα €2.025.000 αντί του ποσού των €1.600.000», για να μπορέσει έτσι ο Ιρακινός να εξασφαλίσει «χρυσό» διαβατήριο.

Γιατί έγινε η απάτη

Σύμφωνα με την κατάληξη των λειτουργών Επιθεώρησης, «η χρήση του συμβολαίου (σ.σ. πλαστού) ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους-οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου)».

Από την πλευρά του, ο τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μ. Σιζόπουλος απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από πρώην συνεργάτη του.