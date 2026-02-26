Ν.Παλιός: «Η αναδημιουργία του Πάρκου Μιχάλης Παυλίδης αποτελεί επένδυση στο μέλλον της Γεροσκήπου»

Την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αναδημιουργία του Πάρκο Γλυπτικής Μιχάλης Παυλίδης στη Γεροσκήπου ανακοίνωσε ο Νίκος Παλιός, Δήμαρχος του Δήμος Ιεροκηπίας.

«Προχωρούμε σε έναν ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που αφορά την ανάπλαση 24.000 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου και του ανασχεδιασμού του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης.

Στόχος μας είναι η ουσιαστική αξιοποίηση ενός εμβληματικού χώρου για την πόλη μας», ανέφερε ο κ. Παλιός.

Όπως τόνισε, βασική επιδίωξη του Δήμου είναι η μετατροπή του χώρου σε ένα σύγχρονο μητροπολιτικό πάρκο. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε τον μεγαλύτερο χώρο πρασίνου και αναψυχής στη Γεροσκήπου, έναν πνεύμονα ζωής που θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι μέσα από τον διαγωνισμό επιδιώκεται και η λειτουργική διασύνδεση της κεντρικής πλατείας Γεροσκήπου με το παλαιό μεταξουργείο, μέσω του Πάρκου «Μιχάλης Παυλίδης».

Φιλοδοξούνε, όπως είπε, να διαμορφώσουνε έναν ενιαίο, εκτεταμένο και διάχυτο δημόσιο χώρο, με έντονο πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό, ο κ. Παλιός επεσήμανε ότι το έργο εκτιμάται στα €4.700.000 πλέον ΦΠΑ, βάσει των ισχυουσών τιμών, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά ταμεία.

«Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της Γεροσκήπου», κατέληξε.