Συγκεντρώνουν δυνάμεις οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: Έτοιμα για απογείωση τα F-22 Raptor αν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν

Στην καρδιά μιας εξαιρετικά τεταμένης περιόδου για τη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, ενώ το Ιράν διατηρεί διφορούμενη στάση ενόψει του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, που θα διεξαχθούν στη Γενεύη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού ιστότοπου Axios, οι ΗΠΑ, εν μέσω στρατηγικής κινητοποίησης στην περιοχή, ενδέχεται να καταφύγουν σε άμεσες στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν, αν οι συνομιλίες αποτύχουν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανώνυμους αξιωματούχους, εξετάζει την επιλογή στρατιωτικών πλήξεων κατά των Φρουρών της Επανάστασης ή και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, θέτοντας το ερώτημα αν θα συνεχιστεί ο διάλογος ή θα κλιμακωθούν οι ενέργειες.

BREAKING: 🇺🇸🇮🇷 According to Axios, U.S. officials say Donald Trump will decide tomorrow whether to continue negotiations with Tehran or authorize the start of strikes. pic.twitter.com/ZXCSBMDAkW — War Radar (@War_Radar2) February 25, 2026

Στην περιοχή, τα πολεμικά πλοία του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ, που εδρεύουν στο Μπαχρέιν, εκτέλεσαν τακτικές αναχωρήσεις προς την ανοιχτή θάλασσα, προσπαθώντας να αποφύγουν ενδεχόμενες επιθέσεις. Αμερικανικές στρατιωτικές πηγές επιβεβαιώνουν την αποστολή αεροσκαφών F-22 Raptor και ανεφοδιαστικών Boeing KC-135 Stratotanker στο Ισραήλ, με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

BREAKING: 🇺🇸🇧🇭 All U.S. ships stationed at the headquarters of the Fifth Fleet in Bahrain have moved out to open sea, according to the Associated Press. pic.twitter.com/naSd3dkToE — War Radar (@War_Radar2) February 25, 2026

Διαπραγματεύσεις με όρους θέτει το Ιράν -Για «τελευταία ευκαιρία» κάνει λόγο ο Γουίτκοφ

Την ίδια στιγμή, το Ιράν, μέσω δηλώσεων του υπουργού Εξωτερικών, υπογραμμίζει την ετοιμότητά του για διαπραγματεύσεις και προβάλλει την πρόθεση του να επιτύχει μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται στα αμοιβαία συμφέροντα των δύο πλευρών. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά επαναλαμβάνει ότι δεν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα και υπογραμμίζει πως δεν πρόκειται να αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ταυτόχρονα οι Ιρανοί ηγέτες επισημαίνουν πως οι κυρώσεις, που έχουν προκαλέσει σοβαρή οικονομική κρίση, πρέπει να αρθούν, ως ανταλλάγματα για κάθε πιθανή συμφωνία.

Να σημειωθεί ότι o απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ξεκαθάρισε σε ιδιωτική συνάντηση ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για τα πυρηνικά θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Η σκληρή θέση των ΗΠΑ για τα πυρηνικά του Ιράν και οι αντιδράσεις της Τεχεράνης

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιμένουν ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και να περιορίσει τη δραστηριότητά του στο πεδίο των βαλλιστικών πυραύλων, κάτι που δεν φαίνεται να αποδέχεται η Τεχεράνη. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε προτάσεις για μια περιφερειακή συνεργασία στον τομέα του εμπλουτισμού ουρανίου, με στόχο την αποκατάσταση της ισχυρής σχέσης του Ιράν με τους διεθνείς εταίρους του.

Ο Νετανιάχου προειδοποίει το Ιράν

Πίσω από την πυρηνική διαμάχη, όμως, διακυβεύεται και η γεωπολιτική επιρροή στην περιοχή. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει προειδοποιήσει ότι μια συμφωνία που δεν περιλαμβάνει περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, επιδεικνύοντας έτσι την ένταση της στρατηγικής αντιπαράθεσης στην περιοχή.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης

Εν αναμονή των εξελίξεων στη Γενεύη, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις με μεγάλο ενδιαφέρον. Αν και η πιθανότητα μιας συμφωνίας παραμένει, οι τελευταίες εξελίξεις, σε συνδυασμό με την στρατιωτική κινητοποίηση και την αδιάλλακτη στάση του Ιράν, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Πηγή: iefimerida.gr