Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Oliver «Power» Grant: Πέθανε στα 52 του ο ιδρυτής των θρυλικών Wu-Tang Clan

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Grant είχε χαράξει μια πορεία ως επιχειρηματίας, εκτελεστικός παραγωγός και ηθοποιός

Σε ηλικία 52 ετών πέθανε το ιδρυτικός μέλος των Wu-Tang Clan, Oliver Power Grant. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από τη μουσική πλατφόρμα Okayplayer, χωρίς ωστόσο να δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία θανάτου του.

Όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση: «Ως κινητήρια δύναμη πίσω από ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα της χιπ-χοπ, ο Power συνέβαλε στη δημιουργία ενός παγκόσμιου κληροδοτήματος με ρίζες στην ανεξαρτησία, την ιδιοκτησία και τον πολιτισμό. Η πίστη του στον δημιουργικό έλεγχο και την ενδυνάμωση της κοινότητας συνέβαλε στη διαμόρφωση όχι μόνο μιας ομάδας, αλλά μιας δυναστείας που άλλαξε για πάντα τη μουσική. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Ο Grant γεννήθηκε τον Νοέμβριο 1973 και ανέπτυξε μια πορεία ως επιχειρηματίας, εκτελεστικός παραγωγός και ηθοποιός. Από τα πρώτα βήματα της δημιουργίας των Wu-Tang Clan, βρέθηκε στον στενό τους πυρήνα, συμβάλλοντας στον προσανατολισμό της ομάδας και αναλαμβάνοντας χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

Παράλληλα με τη μουσική δραστηριότητα, ίδρυσε και διηύθυνε τη Wu Wear, το καινοτόμο brand ένδυσης που διεύρυνε την παρουσία και την επιρροή του συγκροτήματος στη street fashion και στο λιανεμπόριο.

Πηγή:  protothema.gr

Tags

ραπΜΟΥΣΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα