Αυστηρή Προειδοποίηση ΔΗΣΥ προς κυβέρνηση για αφθώδη πυρετό: Να αναλάβει άμεσα ευθύνες και να δράσει τώρα

Επανέρχεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός για την κρίση στην κτηνοτροφία, προειδοποιώντας ότι ο τομέας βρίσκεται πλέον στο όριο της κατάρρευσης. Με φόντο τις επιπτώσεις της ζωονόσου και τον κίνδυνο σοβαρών οικονομικών συνεπειών, η Πινδάρου κατηγορεί την Κυβέρνηση για καθυστερήσεις, έλλειψη σχεδιασμού και ανεπαρκή αντίδραση, παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις. Θέτει επί τάπητος την ανάγκη άμεσης διπλωματικής κινητοποίησης, αποτροπής εμπορικού εμπάργκο και ταχείας αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, τονίζοντας ότι κάθε χαμένος χρόνος επιβαρύνει ανεπανόρθωτα τον πρωτογενή τομέα.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός προειδοποιούμε για ακόμη μία φορά: η κτηνοτροφία της Κύπρου βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει άμεσα ευθύνες και να δράσει τώρα. Όχι αύριο.

Διπλωματική Κινητοποίηση τώρα

•⁠ ⁠Άμεση παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς χώρες με σημαντικές εισαγωγές από την Κύπρο.

•⁠ ⁠⁠Αποτροπή γενικευμένου εμπάργκο στα κυπριακά προϊόντα.

•⁠ ⁠⁠Σαφής και τεκμηριωμένη ενημέρωση των εμπορικών εταίρων.

Κάθε καθυστέρηση κοστίζει.

Πλήρης Καταγραφή Ζημιών & Άμεσες Αποζημιώσεις

•⁠ ⁠Άμεση απογραφή απωλειών και έμμεσων ζημιών.

•⁠ ⁠⁠Προκαταβολική αποζημίωση εντός 7 ημερών από τη θανάτωση ζώων.

•⁠ ⁠⁠Πλήρης αποζημίωση βάσει πραγματικής εμπορικής αξίας.

Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να περιμένουν.

Απαράδεκτη Απουσία Σχεδίου

Είχαμε προειδοποιήσει εδώ και τρεις μήνες.

Κι όμως:

•⁠ ⁠Δεν υπήρξε δημοσιοποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο.

•⁠ ⁠⁠Δεν υπήρχαν ξεκάθαρα πρωτόκολλα..

•⁠ ⁠⁠Υπήρξαν καθυστερήσεις σε ελέγχους και μέτρα βιοασφάλειας.

•⁠ ⁠⁠Η ενημέρωση των κτηνοτρόφων ήταν ανεπαρκής έως και καθόλου.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα.