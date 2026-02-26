Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη €1,07 δισ. το 2025

Ισχυρή κερδοφορία στα €1,1 δισ. το 2025, η οποία αντιστοιχεί σε 16% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, εξομαλυμένη για έκτακτα στοιχεία, ανακοίνωσε για το 2025 η Τράπεζα Πειραιώς. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €250 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €477 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2025, 1% υψηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, με ώθηση από τα αυξημένα δανειακά υπόλοιπα. Συνολικά, ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,25%.

Η πορεία των επιμέρους στοιχείων των καθαρών εσόδων από τόκους το 4ο τρίμηνο 2025, είναι ενδεικτική μιας ελαφριάς ανάκαμψης από τα χαμηλά επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου, ενώ παράλληλα επετεύχθη ο στόχος των €1,9 δισ. για το 2025.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρουσίασαν ισχυρή επίδοση, καθώς διαμορφώθηκαν στα €206 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2025, αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση, ωθούμενα από εργασίες πιστοδοτήσεων, ενώ επιπλέον οι προμήθειες διαχείρισης κεφαλαίων πελατών, η επενδυτική τραπεζική και η τραπεζοασφάλιση επέδειξαν ισχυρή επίδοση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στον Όμιλο η Εθνική Ασφαλιστική, με συνεισφορά για ένα μήνα. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθαν σε 1,0% στο τρίμηνο, ενώ συνέβαλαν κατά 29% στα καθαρά έσοδα, οδηγώντας σε καθαρά έσοδα προμηθειών €696 εκατ. στο έτος, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για περίπου €650 εκατ.

Έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων

«Το 2025 αποτέλεσε ένα έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων για την Πειραιώς. Ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή. Το 2025, πετύχαμε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €5,9. Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 11% ετησίως, με €4 δις καθαρή πιστωτική επέκταση, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: €66 δισ. καταθέσεις και €14,5 δισ. επενδυτικά κεφάλαια», ανέφερε σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου.

«Κοιτώντας μπροστά, κινούμαστε σε ένα περιβάλλον ομαλοποίησης των επιτοκίων από θέση ισχύος. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση των εσόδων αντικατοπτρίζονται στον δείκτη προμηθειών έναντι των καθαρών εσόδων, ο οποίος διαμορφώνεται στο 26%. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση του ισολογισμού και την αντιστάθμιση κινδύνου υποστηρίζει τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας», προσθέτει.

«Εισερχόμαστε στο 2026 με εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να επιτύχουμε διατηρήσιμα αποτελέσματα. Οι νέοι στόχοι μας θα παρουσιαστούν λεπτομερώς στο Capital Markets Day που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026», επισημαίνει.