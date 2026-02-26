Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Να ανοίξουμε οδοφράγματα, τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του συνόλου του κυπριακού λαο

Tην ετοιμότητα του για διάνοιξη των σημείων διέλευσης που είχαν συμφωνηθεί στη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, αλλά και που θα εξυπηρετούν την καθημερινότητα του συνόλου του κυπριακού λαού, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας πως το βασικό ζητούμενο είναι να ανοίξουν οδοφράγματα που εξυπηρετούν και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Συνέδριο Battlefield Redefined, στη Λευκωσία, και κληθείς να σχολιάσει εισήγηση του Δημάρχου Λευκωσίας προς τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή για διάνοιξη οδοφράγματος στο Καϊμακλί, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι έχει ενημερωθεί από τον διαπραγματευτή για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Δήμαρχο Λευκωσίας.

Σημείωσε πως το βασικό ζητούμενο δεν είναι να ανοίξει ένα οδόφραγμα το οποίο εξυπηρετεί μόνο τους Τουρκοκύπριους. «Είμαστε έτοιμοι και για το Καϊμακλί και για τη Μια Μηλιά, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει και το οδόφραγμα Αθηένου Αγλαντζιάς ή στα Κόκκινα, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και οι Ελληνοκύπριοι. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο μέσα από το άνοιγμα οδοφραγμάτων. Να ανοίξουμε οδοφράγματα, τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων», είπε και επανέλαβε την ετοιμότητα του για διάνοιξη και των τεσσάρων οδοφραγμάτων που συμφώνησαν στη διευρυμένη διάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα.

Πρόσθεσε ότι «είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η αμοιβαία ικανοποίηση για το σύνολο του κυπριακού λαού».

Ερωτηθείς αν συζητείται ως πρόταση το οδόφραγμα στο Καϊμακλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, γιατί η συγκεκριμένη είναι, για να μην ανοίξει η Μια Μηλιά να ανοίξει το συγκεκριμένο οδόφραγμα».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Δήμαρχος Λευκωσίας είπε πως τίθεται ζήτημα για την καθημερινότητα των κατοίκων του Αγίου Δομετίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «έχουμε κάνει πολλές ενέργειες στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου», υπενθυμίζοντας πως άνοιξε τρίτη λωρίδα, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει πολύ νωρίτερα.

Όπως είπε, είχαν τελειώσει οι κατασκευαστικές εργασίες στις ελεύθερες περιοχές, «είχαμε εκφράσει την ετοιμότητά μας να κάνουμε και τις κατασκευαστικές εργασίες στη νεκρή ζώνη, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό και υπήρξε καθυστέρηση, λόγω του ότι ανέλαβαν το έργο τα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε ενισχύσει το προσωπικό στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες προκλήσεις», πρόσθεσε.

Επανέλαβε πως για το θέμα των οδοφραγμάτων μπορούν να γίνονται εισηγήσεις από τους δημοτικούς άρχοντες. «Έγινε από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, έγινε από τον Δήμαρχο Αθηένου, έγινε από τον Κοινοτάρχη του Κάτω Πύργου και τον Δήμο της Πόλης Χρυσοχούς και η Κυβέρνηση αξιολογεί όλες τις εισηγήσεις που γίνονται. Είναι σημαντικό να εξυπηρετούνται, επαναλαμβάνω, και οι Ελληνοκύπριοι, όπως φυσικά και οι Τουρκοκύπριοι», είπε.

Ερωτηθείς ποιου ήταν η πρωτοβουλία για να γίνει κατ’ ιδίαν η συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη στην Οικία του Ειδικού Απεσταλμένου στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν ήταν η πρώτη φορά, και σε άλλες συναντήσεις μας είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε μόνοι μας και να συζητήσουμε. Είχαμε μια ειλικρινή και ανοικτή συζήτηση», είπε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητά του να συνεχίσει τέτοιου είδους συναντήσεις με ένα και μοναδικό στόχο, «να πετύχουμε την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, και εκφράζω και σήμερα την ετοιμότητά μου για άμεση σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης που θα οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ