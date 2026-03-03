Τέσσερις νέες υποψήφιες ανακοίνωσε το Κίνημα Οικολόγων για τις βουλευτικές 2026

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συνεχίζοντας τις ανακοινώσεις υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026, σήμερα ανακοινώνει τέσσερις ακόμη υποψήφιες. Πρόκειται για τις κ. Κολά Μαρία, Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, την κ. Βιργινία Χρίστου, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος, την κ. Στέλλα Πετρίδου στην επαρχία Λευκωσίας καθώς και της κ. Σάρα Χουσσέϊν στην επαρχία Πάφου.

Ο τελικός κατάλογος υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των Επαρχιακών Συνελεύσεων.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των υποψηφίων:

Κολά Μαρία ( Επαρχία Λευκωσίας)

Η Μαρία Κολά γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1990 και κατάγεται από το Παλαιομέτοχο. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και κατέχει Μεταπτυχιακό στην Ανάλυση Δεδομένων από το UCLan Cyprus. Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε για 14 χρόνια στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων και σήμερα εργάζεται ως Product Manager σε νεοφυή κυπριακή επιχείρηση.

Η ενασχόλησή της με τα κοινά ξεκίνησε από την ηλικία των 5 ετών, μέσω του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Από το 2012 αποτελεί ενεργό μέλος της Νεολαίας Οικολόγων, όπου διετέλεσε Γενική Γραμματέας (2014–2018).

Εξελέγη Αντιπρόεδρος Β’ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (2013–2015), Πρόεδρος του ΣυΝΚ (2022–2023) και Αντιπρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών (2022–2025). Τον Δεκέμβριο του 2025 εξελέγη Γενική Γραμματέας της Οικολογικής Κίνησης Κύπρου και τον Φεβρουάριο του 2026 εξελέγη Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, αναλαμβάνοντας ενισχυμένο ρόλο στη στρατηγική και πολιτική κατεύθυνση του Κινήματος. Έχει επίσης διεθνή παρουσία μέσω του One Young World, των Νέων Ευρωπαίων Πρασίνων και της Κοινοπολιτείας. Σήμερα είναι ο εθνικός σύνδεσμος της Πλατφόρμας Νεολαίας της UNECE.

Πετρίδου Στέλλα (Επαρχία Λευκωσίας)

Η Στέλλα Πετρίδου γεννήθηκε στην Λευκωσία λίγο μετά τον πόλεμο. Ο πατέρας της καταγόταν από την Λευκωσία και η μητέρα της από το κατεχόμενο Νέο Χωρίο Κυθρέας. Αν και η μητέρα της δεν θεωρήθηκε εκτοπισμένη εφόσον μετακόμισε στις ελεύθερες περιοχές λίγο πριν τον πόλεμο, εντούτοις η Στέλλα μεγάλωσε με τις ιστορίες της μητέρας και της γιαγιάς της για το κατεχόμενο χωριό. Ως παιδί βίωσε τον οικογενειακό πόνο του ξεριζωμού.

Σπούδασε εξ αποστάσεως και είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants και μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου. Κατέχει Πιστοποιητικά Βασικής Κατάρτισης στην Ασφαλιστική Νομοθεσία. Είναι αυτοδημιούργητη.

Εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης σε ιδιωτικές εταιρείες στους τομείς: συμμόρφωσης για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, παροχής υπηρεσιών ελεγκτικής δικανικής για εντοπισμό οικονομικής απάτης, παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες όπως - αξιολόγηση εταιρικής αξίας και αξιολόγηση διαδικασιών διακυβέρνησης, αξιολόγηση δικλείδων ελέγχου, ετοιμασία επιχειρησιακών σχεδίων.

Εθελοντικά ως καταναλωτής - δανειολήπτης βοήθησε δανειολήπτες να υποβάλουν αναφορές στην Ευρώπη για το θέμα της καταχρηστικής τραπεζικής πρακτικής που ταλανίζει την Κύπρο.

Χρίστου Βιργινία (Επαρχία Λευκωσίας)

Η Βιργινία Χρίστου με καταγωγή από το Αργάκι και την Κάτω Ζώδια της Κατεχόμενης Επαρχίας Μόρφου είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής και Πολιτικών Επιστημών, ενώ παράλληλα διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.

Είναι μέλος της Πολιτικής και Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, καθώς και Συντονίστρια της Θεματικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού του Κινήματος. Παράλληλα, είναι Νομική Λειτουργός του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών (ΚΣΚ).

Ασχολείται με θέματα που αφορούν τα γενικά δικαιώματα των καταναλωτών, την ενέργεια, καθώς και με χρηματοοικονομικής φύσεως ζητήματα.

Συμμετέχει στο Consumer Policy Advisory Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον BEUC (European Consumer Organization) και στο Consumer International Forum, συνδράμοντας στη διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Παράλληλα, εντάσσεται στη δεκαμελή ομάδα εργασίας του ANEC για δημιουργία προτύπων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει σταθερή παρουσία στα ΜΜΕ και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προβάλλοντας με συνέπεια κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους καταναλωτές.

Χουσσέϊν Σάρα ( Επαρχία Πάφου)

Η Σάρα Χουσσέϊν, 27 ετών, γεννήθηκε στο Αφρίν-Ροζαβά και μεγάλωσε στην Κύπρο. Με κουρδικές ρίζες και ζωή βαθιά δεμένη με την κυπριακή κοινωνία, συνδυάζει δύο πολιτισμούς που συνυπάρχουν ισότιμα στην ταυτότητά της. Οι αξίες και οι εμπειρίες και από τους δύο κόσμους έχουν διαμορφώσει τη στάση ζωής της, βασισμένη στον σεβασμό, τη δύναμη και τη συνύπαρξη.

Τα τελευταία 21 χρόνια ζει μόνιμα στην Κύπρο. Φοίτησε στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στην Πόλη Χρυσοχούς, όπου διαμορφώθηκε μέσα από την καθημερινή επαφή και συμμετοχή στην τοπική κοινωνία.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Neapolis University Pafos και σήμερα εργάζεται ως αρχιτέκτονας. Η ενασχόλησή της με τα κοινά πηγάζει από έντονη αίσθηση δικαιοσύνης. Η ανισότητα και η αδικία δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές. Η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές.

