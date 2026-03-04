Το Βερολίνο δεν σχεδιάζει προς το παρόν να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αύριο οι ανακοινώσεις Χαραλαμπίδου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πρόσκληση σε δημοσιογραφική διάσκεψη για αύριο Πέμπτη, με θέμα «Τρέχουσες εξελίξεις και βουλευτικές εκλογές»

Πρόσκληση σε δημοσιογραφική διάσκεψη για αύριο Πέμπτη, με θέμα «Τρέχουσες εξελίξεις και βουλευτικές εκλογές», απέστειλε χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η διάσκεψη Τύπου θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton στις 11.00 π.μ. και, όπως εκτιμάται, η κ. Χαραλαμπίδου θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της αναφορικά με το πολιτικό της μέλλον.

Στα κομματικά γραφεία εκτιμούν ότι οι ανακοινώσεις της κ. Χαραλαμπίδου δεν θα αποτελέσουν έκπληξη, καθώς θεωρείται πως θα επισημοποιηθεί ένας «γάμος» που, κατά κοινή ομολογία, αποτελούσε κοινό μυστικό τους τελευταίους μήνες: η συμπερίληψή της στο ψηφοδέλτιο του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

ΜΧΣ 

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα