Αύριο οι ανακοινώσεις Χαραλαμπίδου

Πρόσκληση σε δημοσιογραφική διάσκεψη για αύριο Πέμπτη, με θέμα «Τρέχουσες εξελίξεις και βουλευτικές εκλογές», απέστειλε χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η διάσκεψη Τύπου θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton στις 11.00 π.μ. και, όπως εκτιμάται, η κ. Χαραλαμπίδου θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της αναφορικά με το πολιτικό της μέλλον.

Στα κομματικά γραφεία εκτιμούν ότι οι ανακοινώσεις της κ. Χαραλαμπίδου δεν θα αποτελέσουν έκπληξη, καθώς θεωρείται πως θα επισημοποιηθεί ένας «γάμος» που, κατά κοινή ομολογία, αποτελούσε κοινό μυστικό τους τελευταίους μήνες: η συμπερίληψή της στο ψηφοδέλτιο του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

ΜΧΣ