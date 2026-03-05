Βουλευτικές εκλογές: Κατέρχεται με τους Ενωμένους Κύπριους Κυνηγούς ο Μάρκος Τράγκολας

Την 23η υποψηφιότητα ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, παρουσιάζοντας ως υποψήφιο για την Επαρχία Αμμοχώστου τον Μάρκο Τράγκολα.

Ο Μάρκος Τράγκολας γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 20 Ιουλίου 1956 και έζησε τα νεανικά του χρόνια στην πόλη της Αμμοχώστου. Κατά την περίοδο 1973 έως 1985 υπήρξε ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης Αμμοχώστου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μακρά επαγγελματική πορεία στη δημόσια υπηρεσία.

Είναι πτυχιούχος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υπηρέτησε για τέσσερις δεκαετίες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, από όπου αφυπηρέτησε ως Διευθυντής. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του συμμετείχε σε σειρά εκπαιδεύσεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο σε θέματα διοίκησης και διεύθυνσης οργανισμών, διαχείρισης καταστροφών, διοίκησης επιχειρήσεων και αντιμετώπισης κρίσεων, καθώς και ειδικών διασώσεων.

Στην πολυετή πορεία του διαχειρίστηκε ως γενικός συντονιστής σημαντικά και απαιτητικά περιστατικά στην Κύπρο. Μεταξύ άλλων ηγήθηκε της κυπριακής αποστολής για την κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Πελοπόννησο το 2007, αποστολή για την οποία τα μέλη της τιμήθηκαν από τους τότε Προέδρους της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημαντικοί σταθμοί της καριέρας του υπήρξαν επίσης τα γεγονότα της τραγικής έκρηξης στο Μαρί, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις ανεύρεσης των θυμάτων του κατά συρροή δολοφόνου που έμεινε γνωστός ως «Ορέστης», από φρεάτια και λίμνες στο Μιτσερό και στο Ξυλιάτο. Σύμφωνα με το κίνημα, η επιμονή, η υπομονή και η μεθοδικότητα που επέδειξε στη διαχείριση αυτών των υποθέσεων αποτελούν χαρακτηριστικά της πορείας και της προσωπικότητάς του.

Με αφορμή την αφυπηρέτησή του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξήρε δημόσια την προσφορά και την αφοσίωσή του τόσο στην υπηρεσία όσο και στα κοινά. Η επαγγελματικότητα και η στρατηγική του προσέγγιση στο έργο του έχουν επίσης αναγνωριστεί από διάφορους φορείς, οργανισμούς και κοινωνικά σύνολα.

Το 2019 ανακηρύχθηκε Άνδρας της Χρονιάς στο πλαίσιο του θεσμού «Τράπεζα Κύπρου Man of the Year», αναγνώριση που αποδόθηκε για τη συνολική του προσφορά.

Πέρα από την επαγγελματική του σταδιοδρομία, ο Μάρκος Τράγκολας είναι νυμφευμένος με την Καίτη Βραχίμη, επίσης από την Αμμόχωστο, με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Παράλληλα διατηρεί διαχρονικά έντονο ενδιαφέρον για το κυνήγι, καθώς και για ζητήματα διαχείρισης και προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας της Κύπρου.

Οι Ενεργοί Πολίτες Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών σημειώνουν ότι μέσα από τη μακρά του πορεία χαρακτηρίζεται από συνέπεια, προσήλωση στο καθήκον και διάθεση προσφοράς προς την κοινωνία, στοιχεία τα οποία, όπως αναφέρουν, θα επιδιώξει να μεταφέρει και στον δημόσιο βίο μέσα από την υποψηφιότητά του.

Υπενθυμίζεται πως ο Μάρκος Τράγκολας ήταν υποψήφιος με τη Δημοκρατική Παράταξη στις βουλευτικές εκλογές της 30ής Μαΐου 2021.