Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον ΣΚΑΪ: «Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στις βρετανικές βάσεις, αν και έχουμε μια διαφωνία για την κυριαρχία»

«Βλέποντας κάποιες παρουσιάσεις στο διεθνή τύπο υπάρχει δόση υπερβολής σχετικά με το τι γίνεται στην Κύπρο», δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι «σε πολεμικές καταστάσεις το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «οι όποιες επιθέσεις έχουν γίνει στην Κύπρο αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις και κατά κύριο λόγο προέρχονται από τον Λίβανο». Πρόσθεσε δε ότι «είμαι σε συνεχή επαφή με τον πρόεδρο του Λιβάνου» και διευκρίνισε: «Μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο δύο επιθέσεις με drones».

Σε άλλο σημείο σχετικά με τις αμυντικές ικανότητες της Κύπρου ο κ. Χριστοδουλίδης είπε: «Έχουμε τα δικά μας συστήματα που έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά, την ίδια στιγμή υπάρχει η προστασία που έχουν οι Βρετανοί και έχουμε συμφωνίες με ευρωπαϊκά κράτη. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια ανταπόκριση. Στην ΕΕ υπάρχει το άρθρο 42,7 το αντίστοιχο του άρθρου 5 στο ΝΑΤΟ. Στόχος αυτή τη στιγμή είναι οι βρετανικές βάσεις. Έχω μιλήσει με αρκετούς ομολόγους μου στην Ευρώπη».

Ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και πρόσθεσε ότι είναι σε διαβούλευση και με άλλα κράτη μέλη να ενισχυθούν οι δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διαβάστε επίσης:

Live: Έληξε ο συναγερμός στο Ακρωτήρι - «Ενισχύουμε την αεράμυνα για την κοινή μας ασφάλεια», λέει ο Βρετανός ΥΠΑΜ

Live: Πύραυλοι και drones του Ιράν χτύπησαν αεροδρόμιο στο Αζερμπαϊτζάν και αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό - Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη (βίντεο)

«Είναι μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας», σχολίασε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για αποστολή F-16 και φρεγατών. «Ζητήσαμε ενίσχυση σε συγκεκριμένους τομείς και υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Ακολούθως είχαμε την γαλλική ανταπόκριση στο αίτημά μας και κατόπιν της Ιταλίας και της Ισπανίας».

Επίσης μίλησε για «μεμονωμένες αντιδράσεις Τούρκων όχι από την τουρκική κυβέρνηση. Δεν έχουμε δει σε επίπεδο τουρκικής κυβέρνηση οποιαδήποτε αντίδραση».

«Υπήρξε ενόχληση για τη στάση του Βρετανού υπουργού Άμυνας. Οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη», είπε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε: «Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στις βρετανικές βάσεις αν και έχουμε μια διαφωνία για την κυριαρχία».

Για τη σχέση του με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε: «Οι σχέσεις μας είναι οι καλύτερες από ποτέ και δεν είμαστε καν μέλος του ΝΑΤΟ».

Ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος θα κάνει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πηγή: cnn.gr