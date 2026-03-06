Μαργαρίτης Σχοινάς: Η Ευρώπη της Άμυνας «γράφεται» στην Κύπρο - Τι λέει για την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Η συγκέντρωση ευρωπαϊκών ναυτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο για την προστασία της Κύπρου σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για την ευρωπαϊκή άμυνα. Σύμφωνα με τον πρώην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μαργαρίτης Σχοινάς, οι εξελίξεις αυτές συνιστούν «το πιστοποιητικό γέννησης» της μελλοντικής Ευρώπης της άμυνας, με την Κύπρο να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας.

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του Πολίτη 107,6 & 97,6, ο κ. Σχοινάς υποστήριξε ότι τα κράτη - μέλη της ΕΕ αποδεικνύουν στην πράξη πως όταν ένα κράτος της ευρωπαϊκής οικογένειας απειλείται, οι υπόλοιποι σπεύδουν να στηρίξουν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι κινήσεις που καταγράφονται αυτές τις ημέρες στην περιοχή αποτελούν «το πρώτο κεφάλαιο μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας».

Κατά τον ίδιο, οι κρίσεις λειτουργούν διαχρονικά ως επιταχυντές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η σημερινή κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κινητοποίηση ευρωπαϊκών δυνάμεων γύρω από την Κύπρο μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε πιο θεσμοθετημένες και αυτοματοποιημένες μορφές ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στον τομέα της ασφάλειας.

Κύπρος και ΝΑΤΟ

Ο πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και νυν συνεργάτης του Αμερικανικού Think Tank Atlantic Council μιλώντας την Τετάρτη σε συνέδριο που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού υπό την αιγίδα του Κυπριακού Συμβουλίου της Προεδρίας της ΕΕ είπε ότι Κύπρος θα πρέπει να ζητήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ως επόμενο βήμα για την ενίσχυση της προοπτικής σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία, είπε και θα ήταν πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να αντιταχθεί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ρωτήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από την Αλέξη Παπαχελά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ για την προτροπή του κ. Σχοινά και τοποθετήθηκε θετικά.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, είπε, θα υπέβαλλε «αν ήταν εφικτό ακόμη και αύριο» αίτημα για να γίνει κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ. «Δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, γιατί οι πολιτικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστή θέση της Τουρκίας», προσέθεσε. Ωστόσο την ίδια στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί «σε όλη τη σχετική προεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο, σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε διοικητικό επίπεδο, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν. Ναι, να υποβάλουμε σχετική αίτηση για ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ».

Ο κ. Σχοινάς μιλώντας στον Πολίτη 107,6 & 97,6 σχολίασε ότι η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ θα έφερνε τη διατλαντική σχέση πιο κοντά στη Μέση Ανατολή. Σε ότι αφορά ένα βέτο από την Τουρκία, ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι στην πολιτική «τίποτα δεν είναι αδύνατο μέχρι να συμβεί», υπογραμμίζοντας ότι η συγκυρία και το timing έχουν καθοριστική σημασία. Υποστήριξε μάλιστα ότι μια γρήγορη αίτηση ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση όσους ενδεχομένως θα επιχειρούσαν να την μπλοκάρουν.

Ο κ. Σχοινάς χαιρέτισε επίσης τη θετική στάση που εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απέναντι στην ιδέα αυτή

Καθώς η γεωπολιτική πραγματικότητα της περιοχής μεταβάλλεται, η Κύπρος φαίνεται να μετατρέπεται σε κομβικό σημείο τόσο για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας όσο και για τις ευρύτερες ισορροπίες ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και, όπως υποστηρίζει ο κ. Σχοινάς, οι εξελίξεις αυτές μπορεί να αποτελούν απλώς το πρώτο βήμα μιας βαθύτερης στρατηγικής μεταμόρφωσης της Ευρώπης.