Επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ στη Λευκωσία με φόντο τις εξελίξεις στην περιοχή

Τη Λευκωσία επισκέπτεται ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας, Johann Wadephul, ο οποίος αναμενένεται να μεταφέρει την αλληλεγγύη της ΕΕ και της Γερμανίας στην Κύπρο, στη συνάντηση που θα έχει το πρωί με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο.

Ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας θα έχει το πρωί κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον κ. Κόμπο και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν διμερείς διαβουλεύσεις.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) μετέδωσε ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντήσει στην Κύπρο και τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγέντ.

Πηγή: ΚΥΠΕ