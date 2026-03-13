Χριστοδουλίδης: «Ευελπιστούμε να υπάρξει πρωτοβουλία για τερματισμό των εχθροπραξιών»

Ευελπιστούμε να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος εκδήλωση της ΕΝΠ, σε ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα.

Ερωτηθείς για τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι "παρακολουθούμε όλες τις δηλώσεις και εξελίξεις όπως διαμορφώνονται".

Ευελπιστούμε, τόνισε, "να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία, γίνεται συζήτηση και για ένα τέτοιο ενδεχόμενο για να τερματιστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να επανέλθουμε σε συνθήκες ομαλότητας".

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Αγία Νάπα προτού απευθύνει χαιρετισμό στο Gala Dinner του Σωματείου «Ένωσις Νέων Παραλιμνίου» με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων ζωής του Σωματείου.

ΚΥΠΕ