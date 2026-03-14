Χριστοδουλίδης: «Δεν θα ανεχθούμε αισχροκέρδεια λόγω του πολέμου - Παρακολουθούμε τις αυξήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα»

Δεν θα δεχθούμε φαινόμενα αισχροκέρδειας, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σχετικά με τις αυξήσεις τιμών, που προκύπτουν από τον πόλεμο στην περιοχή.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε συνάντηση με κοινοτικές Αρχές της ορεινής περιοχής Λεμεσού, στην Πάχνα, και κληθείς να αναφερθεί στις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις τιμών σε καύσιμα και προϊόντα, είπε ότι «παρακολουθούμε όλα, και τις αυξήσεις και όλα. Να σας θυμίσω ότι έχουμε ήδη μέτρα που είναι σε εφαρμογή, με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ και επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Εκείνο που σίγουρα δεν θα επιτρέψουμε - και θέλω να το αναφέρω - είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε τη Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο: δεν θα δεχθούμε φαινόμενα αισχροκέρδειας ή κάποιοι να επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαι στις Βρυξέλλες, από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή, όπου θα έχω, ανάμεσα σε άλλα, επαφές με την Πρόεδρο της Επιτροπής. Στο τραπέζι των συζητήσεών μας είναι και το θέμα της κτηνοτροφίας, του τουρισμού, καθώς και πολλά άλλα θέματα που αφορούν τη χώρα μας.

Επιπλέον, θέλω να στείλω ένα μήνυμα και για έναν άλλο τομέα. Είπατε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις, και είμαστε εδώ για να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Αυτό αφορά τον τουρισμό.

Το μήνυμα που στέλνουμε σε όλους, ειδικότερα στο εξωτερικό, είναι σαφές. Βλέπω καθημερινά δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο και πολλές φορές διερωτώμαι αν ζούμε εμείς στην Κύπρο διαβάζοντας τα.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διεξάγεται στη χώρα μας το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, με πέραν των 400 ξένων αθλητών να είναι παρόντες. Η Κύπρος είναι μέρος της γεωγραφίας της περιοχής, δεν είναι μέρος του πολέμου.

Ερωτηθείς για τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες την προσεχή Τετάρτη με τον ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι «θα δω τον ΓΓ των ΗΕ στο πλαίσιο του στόχου μας για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών. Να σας θυμίσω ότι είχα αποστείλει μια πολύ συγκεκριμένη επιστολή για το πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η συζήτηση θα γίνει στη βάση αυτής της επιστολής, καθώς και των μηνυμάτων που θα σταλούν από πλευράς Ευρωπαίων αξιωματούχων. Για παράδειγμα, την Τρίτη το βράδυ θα έχει δείπνο με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Κόστα. Ήδη έχουμε μιλήσει, επικοινώνησε μαζί μου και με ενημέρωσε για αυτό το δείπνο, ρωτώντας με για τα μηνύματα που θα θέλαμε να στείλουμε. Αυτό που προκύπτει είναι η ετοιμότητα της ΕΕ να ενισχύσει την προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών.»