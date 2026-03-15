Ο Έρχιουρμαν επικρίνει τις στρατιωτικές συμμαχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Μη ρεαλιστική προσπάθεια δημιουργίας αντίβαρου έναντι της Τουρκίας»

Οι στρατιωτικές συμμαχίες και οι συμφωνίες που συνάπτει η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελούν μια εντελώς μη ρεαλιστική προσπάθεια δημιουργίας στρατιωτικού αντίβαρου έναντι της Τουρκίας, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε στην ευρύτερη στρατιωτική κινητικότητα στο νησί, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Κύπρου, εγκλωβίζοντας, όπως υποστηρι΄ζει, και την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε καταστάσεις για τις οποίες δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή της.

Αναφερόμενος στις συνέπειες που επιφέρει η στρατιωτικοποίηση, εστιάζει στον τομέα του τουρισμού και της οικονομίας. Σχολιάζοντας τις ανησυχίες που εκφράζονται για τον αντίκτυπο των περιφερειακών συγκρούσεων στον κυπριακό τουρισμό, καθώς και τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου που παρουσιάζουν την Κύπρο ως μη ασφαλή προορισμό, ο κ. Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι αυτό είναι αναμενόμενο. Επικαλούμενος την παρουσία στρατιωτικών μέσων από χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία, αλλά και τις βρετανικές βάσεις και την Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», ανέφερε πως τα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων δεν μπορούν να επικρίνονται υπό αυτές τις συνθήκες.

Παράλληλα, ο κ. Έρχιουρμαν έκανε ειδική αναφορά σε άρθρο του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, το οποίο επικαλείται παλαιότερη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με την αναφορά, ο κ. Σαμαράς είχε δηλώσει ότι εάν είχε εφαρμοστεί το Σχέδιο Ανάν, θα ήταν αδύνατο για την Ελλάδα να στείλει πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στο νησί.

Καταλήγοντας, ο κ. Έρχιουρμαν υπογράμμισε ότι το νησί βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη περιοχή, σημειώνοντας πως οι Τουρκοκύπριοι δεν επιθυμούν να υφίστανται τις συνέπειες λαθών στα οποία δεν έχουν καμία ανάμειξη. Εξέφρασε την ελπίδα για άμεσο τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα, τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στην Κύπρο, δεν μπορούν να διασφαλιστούν εάν παραγνωρίζεται η βούληση της τουρκοκυπριακής πλευράς.

