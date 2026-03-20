Ανοίγει ο δρόμος για προστασία της πρώτης κατοικίας με πρόταση Χατζηπαντέλα

Σημαντική νίκη για τους δανειολήπτες πέτυχε ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ & ΕΛΚ Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ως σκιώδης εισηγητής, στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης για την Τραπεζική Ένωση 2025, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόταση που ενισχύει ουσιαστικά την προστασία των δανειοληπτών και θέτει σαφείς δικλείδες ασφαλείας για την πρώτη κατοικία.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα νοικοκυριά, ενώ για την Κύπρο δημιουργεί ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο που μπορεί να αξιοποιηθεί για πιο δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος των εκποιήσεων.

Η πρόταση προβλέπει:

• Την ανάγκη επαρκούς προστασίας της πρώτης κατοικίας, ιδίως για ευάλωτα νοικοκυριά, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της κατοικίας και το ποσοστό αποπληρωμής του δανείου, όταν έχει εξοφληθεί το 50%.

• Την αυστηρή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών στον τραπεζικό τομέα.

• Την αποτροπή αθέμιτων συμβατικών όρων και καταχρηστικών πρακτικών από πιστωτικά ιδρύματα.

• Τη διασφάλιση ουσιαστικής προστασίας των δανειοληπτών και πρόσβαση σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα.

• Την ενίσχυση της εποπτείας και της επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων από τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο κ. Χατζηπαντέλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για το σημαντικό αυτό βήμα προς την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των δανειοληπτών και ενισχύει την ασφάλεια της πρώτης κατοικίας, καθώς επίσης και την εμπιστοσύνη των πολιτών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.