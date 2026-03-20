Συνάντηση ΥΠΟΙΚ με Πρόεδρο ΕΔΕΚ: Εκποιήσεις, ΜΕΔ, αφθώδη πυρετό, επιπτώσεις πολέμου στο Ιράν

Ανταλλαγή απόψεων πάνω σε τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Κύπρο, την Ευρώπη και τον κόσμο και ειδικότερα τα θέματα των προβληματικών δανείων και τις εκποιήσεις, το θέμα του αφθώδη πυρετού και τα μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση, αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, συζήτησαν, την Παρασκευή, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, και ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Κεραυνός είπε ότι είχαν μια «πολύ εποικοδομητική συζήτηση» και πως έχουν «διαπιστώσει συγκλίσεις στις προθέσεις και στις απόψεις».

Επίσης, ο κ. Κεραυνός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ για τη μελέτη που κατέθεσε και που αφορά την οικονομία, «με πολύ παραγωγικές προτάσεις», οι οποίες θα μελετηθούν, όπως είπε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» τη συζήτηση και πρόσθεσε πως η ΕΔΕΚ έθεσε «τα διάφορα προβλήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία».

Για την ΕΔΕΚ έχει «μεγάλη σημασία η προστασία των πολιτών, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η κρίση η οποία υπάρχει στην περιοχή μας και οι πόλεμοι που φαίνεται ότι θα φέρουν μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι η έγνοια τους ως σοσιαλιστικό κόμμα είναι «να προστατεύσουμε πάνω απ' όλα τους πολίτες» και «αυτές οι αυξήσεις και αυτό το κόστος να μην μετακυλιστεί αποκλειστικά πάνω στους πολίτες».

Αναφορικά με τη συζήτηση για θέματα εκποιήσεων, ο κ. Αναστασίου είπε ότι ο Υπουργός Οικονομικών «μας έχει ενημερώσει για τη συζήτηση η οποία ξεκίνησε χθες στη Βουλή και η προσπάθεια τους είναι να ενισχυθούν οι θεσμοί, ούτως ώστε να υπάρξει περισσότερη προστασία στους πολίτες».

Είπε, ακόμη, ότι έθεσε «την αναγκαιότητα αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνούν οι κτηνοτρόφοι μας, η Κυβέρνηση άμεσα να ανταποκριθεί, να ενισχύσει οικονομικά αυτούς τους ανθρώπους».

Πρόσθεσε ότι σε αρκετές περιπτώσεις κτηνοτρόφων έχουν θανατωθεί τα ζώα τους, ενώ «έχουν υπαλλήλους, οικογένειες, ανάγκες, χρειάζονται ακόμα και ψυχολογική στήριξη, αλλά πάνω απ' όλα είναι η οικονομική στήριξη».

«Λάβαμε διαβεβαιώσεις ότι ήδη έχει εγκριθεί από τον Υπουργικό το πρώτο κονδύλι και θα γίνουν άμεσα οι πρώτες πληρωμές για να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν πρώτοι το πλήγμα του αφθώδης πυρετού», πρόσθεσε.

Ο κ. Αναστασίου ευχαρίστησε τον Υπουργό Οικονομικών για την «παραγωγική συζήτηση» που είχαν, «για την κατανόηση που έχει δείξει στα αιτήματά μας» και διαβεβαίωσε ότι η ΕΔΕΚ θα είναι «πάντα στον πλευρό της Κυβέρνησης για να συμβάλουμε με δικές μας προτάσεις στην βελτίωση της οικονομίας του τόπου».

Ερωτηθείς αν από αυτά που άκουσε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών θα σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια της Κυβέρνησης στη Βουλή, ο κ. Αναστασίου είπε ότι στέκονται αρωγοί «πάντοτε σε όλες τις θετικές προτάσεις».

Από εκεί και πέρα, συνέχισε, «εκεί και όπου υπάρχει διαφωνία κάνουμε την κριτική μας και τις δικές μας εισηγήσεις».

Πρόσθεσε ότι έχουν δει θέματα στα οποία «εντοπίζουμε περιπτώσεις όπου κατοικίες οι οποίες εκποιούνται σήμερα έχουν υπερεκτιμημένη αξία».

Ανέφερε ότι «όταν έγιναν τα δάνεια, η αξία της κατοικίας ήταν κάτω από τις 350.000, κάτι το οποίο εμπίπτει μέσα στους κανονισμούς που θα μπορούσαν να μπουν στα διάφορα σχέδια, τα οποία πρότεινε η Κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι «σήμερα, λόγω της ανάπτυξης η οποία υπήρξε, υπάρχουν υπεραξίες».

«Αυτές οι κατοικίες εκτιμώνται στις 700.000 και 800.000, άρα δεν μπορούν να ενταχτούν εντός αυτών των σχεδίων», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε ότι είναι "κάποια επιμέρους θέματα και προβλήματα τα οποία εντοπίζουμε και τα θέσαμε στον Υπουργό".

«Μας έχει αφήσει ικανοποιημένους ότι θα προσπαθήσουν και αυτές τις περιπτώσεις να τις καλύψουν μέσα από διάφορα σχέδια», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ