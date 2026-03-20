ΔΗΣΥ: Πακέτο εισηγήσεων για ενέργεια, τουρισμό και εισοδήματα με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πακέτο εισηγήσεων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων καταθέτει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με φόντο τις επιπτώσεις που ήδη αρχίζουν να διαφαίνονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ σημειώνει ότι οι συνέπειες της κατάστασης είναι πλέον ορατές τόσο στην οικονομία όσο και στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση προετοιμασία από πλευράς κυβέρνησης. Όπως αναφέρει, απαιτείται ένα πρώτο σχέδιο αντίδρασης με βραχυπρόθεσμα μέτρα, αλλά και ένας συνολικός σχεδιασμός για την περίπτωση που η κρίση παραταθεί.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προτείνει:

1. Μέτρα στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας, τα οποία έχουμε ήδη καταθέσει στον Υπουργό Οικονομικών. Είναι επείγον να περιορίσουμε τις απώλειες για την τουριστική σεζόν.

2. ⁠Μέτρα για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα, όπως είχαν εφαρμοστεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έτσι ώστε να προλάβουμε τις πληθωριστικές ανατιμήσεις.

3. ⁠Στοχευμένη και ουσιαστική εισοδηματική στήριξη των ευάλωτων ομάδων (χαμηλόμισθοι, οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, χαμηλοσυνταξιούχοι, άτομα με αναπηρίες κ.ά).

4. ⁠Να επισπευσθούν (με την αίσθηση του επειγόντως) οι επενδύσεις για αποθήκευση ενέργειας, και να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

5. ⁠Να ληφθούν αμέσως αποφάσεις για επιτάχυνση έργων ανάπτυξης και δημοσίων επενδύσεων, για να ενισχυθεί η εγχώρια οικονομία σε περίπτωση που η κρίση παραταθεί σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

6. ⁠Να επιταχυνθούν δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης (που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα) και άλλες δράσεις των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για να αντλήσουμε γρηγορότερα ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι συνθήκες δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Πρέπει να περιορίσουμε τα κανάλια μετάδοσης των συνεπειών βραχυπρόθεσμα και να θωρακιστούμε μεσοπρόθεσμα. Την ίδια ώρα απαιτείται σοβαρή δημοσιονομική διαχείριση, μακριά από ανεύθυνες πολιτικές που δυνατό να αποσταθεροποιήσουν αντί να σταθεροποιήσουν την οικονομία μας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις και επιδιώκει τη συνεργασία και τη συναίνεση για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.