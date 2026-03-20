Eurobank: Διπλή κορυφαία διάκριση στα Euromoney Private Banking Awards 2026

Η Eurobank επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα του Private Banking, αποσπώντας δύο σημαντικές διακρίσεις στα Euromoney Private Banking Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα τιμήθηκε με τα βραβεία «Cyprus’s Best International Private Bank» και «Cyprus’s Best for Digital Solutions».

Οι νέες αυτές διακρίσεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο και αντικατοπτρίζουν τη σταθερή προσήλωση της Eurobank στην παροχή υψηλού επιπέδου τραπεζικών υπηρεσιών και εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των πελατών στην Τράπεζα, αλλά και το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επαγγελματισμού των ανθρώπων της στον τομέα του Wealth Management.

Καθοριστικό ρόλο στη διάκριση της Τράπεζας διαδραματίζει το ολοκληρωμένο και καινοτόμο μοντέλο εξυπηρέτησης Private Banking που εφαρμόζει, αξιοποιώντας τη διεθνή παρουσία του Ομίλου Eurobank. Μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο σε Κύπρο, Λουξεμβούργο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών και εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με την Eurobank να επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις. Μέσα από προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες, οι πελάτες απολαμβάνουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα χαρτοφυλάκιά τους, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ευελιξία και τη λήψη στρατηγικών επενδυτικών αποφάσεων. Οι υπηρεσίες Private Banking της Τράπεζας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις, όπως επενδυτικά δάνεια τύπου Lombard, μέχρι εξατομικευμένες επενδυτικές στρατηγικές, προσαρμοσμένες στο προφίλ και τους στόχους κάθε πελάτη.

Σε δήλωσή του, ο Αντώνης Αντωνίου, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Global Markets & Wealth Management της Eurobank, ανέφερε: «Οι διακρίσεις αυτές, το βραβείο ‘Cyprus’s Best International Private Bank’ και το βραβείο ‘Cyprus’s Best for Digital Solutions’, αποτελούν ιδιαίτερη τιμή και ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες, διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες Wealth Management. Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, επενδύουμε με συνέπεια στην καινοτομία, στην τεχνολογία και, κυρίως, στους ανθρώπους μας, ώστε να δημιουργούμε ουσιαστική αξία για τους πελάτες μας. Η ενοποίηση των δραστηριοτήτων μας στην Κύπρο ενίσχυσε τις δυνατότητές μας, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε ακόμη πιο ισχυρές, ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης και στη συνεχή αναβάθμιση της αξίας που προσφέρουμε στους πελάτες μας».