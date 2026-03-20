Τέσσερα ελικόπτερα Black Hawk για πυρόσβεση – Υπογράφηκε η συμφωνία ΥΠΑΜ με σλοβακική εταιρεία

Στην υπογραφή συμφωνίας για τη μίσθωση τεσσάρων ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου του 2026.

Η συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου και της εταιρείας HELI COMPANY από τη Σλοβακία, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών.

Σήμερα υπογράφηκε Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και της εταιρείας HELI COMPANY Σλοβακίας για τη μίσθωση τεσσάρων ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2026.



Εκ μέρους του Υπουργείου υπέγραψε ο Διευθυντής Άμυνας Παναγιώτης Συμεού, ενώ εκ μέρους της εταιρείας ο Διευθύνων Σύμβουλος Dzurus Josef.

Η συμφωνία αφορά ελικόπτερα τύπου Black Hawk helicopter, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες αεροπυρόσβεσης, συμβάλλοντας στην προστασία ανθρώπινων ζωών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η διάρκεια της συμφωνίας καλύπτει την περίοδο από την 1η Απριλίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026, με πρόνοια για επέκταση 30 ημερών, εφόσον αυτό κριθεί επιχειρησιακά αναγκαίο.

Το Υπουργείο Άμυνας επισημαίνει ότι συνεχίζει τη λήψη μέτρων για ενίσχυση της ετοιμότητας και αποτελεσματικής διαχείρισης πυρκαγιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των αρμόδιων υπηρεσιών.