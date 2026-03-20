Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Κακλαμάνη: Πρόσκληση να προσφωνήσει στην ελληνική βουλή

Πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στις 14 Μαϊου απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, η οποία έγινε αποδεκτή.

Σε συνάντηση τους σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Προέδρος της Δημοκρατίας, καλωσορίζοντας τον κ. Κακλαμάνη, είπε «είναι πάντοτε με ιδιαίτερη χαρά που σε υποδεχόμαστε στην Κύπρο. Θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια για την πρόσκληση να προσφωνήσω τη Βουλή των Ελλήνων στις 14 Μαΐου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μια ιστορική στιγμή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μόλις έφτασα από τις Βρυξέλλες, είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θεωρώ ότι πετύχαμε συγκεκριμένους στόχους που είχαμε θέσει. Θα ξεκινήσω από τη συζήτηση για το άρθρο 42,7, τη ρήτρα της συγκεκριμένης ενεργοποίησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή αυτά που ζήσαμε στην Κύπρο και την άμεση ανταπόκριση από πλευράς Ελλάδος και θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να σε ευχαριστήσω εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκ μέρους του κυπριακού λαού για την άμεση ανταπόκριση.

Αποφασίστηκε να συζητηθεί συγκεκριμένα το επιχειρησιακό πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ενεργοποιείται το άρθρο 42,7 από ένα κράτος μέλος με αφορμή όλα αυτά που έγιναν στην Κύπρο, με αφορμή την ανταπόκριση που υπήρξε αμέσως, με πρώτη φυσικά την Ελλάδα.

Από εκεί και πέρα συζητήθηκαν τα θέματα της ανταγωνιστικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ενέργειας, του κόστους της ενέργειας και αυτό ήταν το αίτημα και όλων των κρατών μελών. Όλοι σε συνεργασία με την Επιτροπή θα προχωρήσουμε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα μέτρα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το αυξημένο κόστος της ενέργειας. Μέτρα, τα οποία θα είναι στοχευμένα. Θα είναι για συγκεκριμένη περίοδο. Θα αξιολογούμε συνεχώς την κατάσταση πραγμάτων. Και αποφασίστηκε αυτή η διαβούλευση κάθε κράτους μέλους απευθείας με την Επιτροπή, γιατί κάθε χώρα έχουμε και διαφορετικό ενεργειακό μείγμα, δεν είναι το ίδιο ενεργειακό ζήτημα.

Και ήταν θετική η ανταπόκριση από πλευράς της Επιτροπής, της Προέδρου της Επιτροπής.

Από εκεί και πέρα συζητήσαμε την κατάσταση εκτενώς, την κατάσταση όπως εξελίσσεται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, για την ανάγκη να αναληφθεί μια πρωτοβουλία, η οποία να οδηγήσει στην αποκλιμάκωση, γιατί αυτή η κατάσταση πραγμάτων αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργεί ενάντια σε όλους μας, σε πολλούς τομείς, και είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τα κράτη της περιοχής, ειδικότερα τα κράτη του Κόλπου, τα κράτη της Μέσης Ανατολής αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αναλάβουμε μια από κοινού πρωτοβουλία να δούμε πώς δημιουργούνται συνθήκες αποκλιμάκωσης και τερματισμού αυτής της δύσκολης κατάστασης πραγμάτων.

Σίγουρα ο πόλεμος δεν λύνει προβλήματα. Η διπλωματία είναι αυτή που πάντοτε λύνει προβλήματα και στη διπλωματία σήμερα δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα πρέπει, παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, να τεθεί ενώπιον όλων των εμπλεκομένων μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, έτσι ώστε να τερματιστεί αυτή η κρίση».

Από πλευράς του ο κ. Κακλαμάνης, μεταξύ άλλων, είπε ότι «η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πρόσθεσε ότι «πρέπει να καταβάλλετε όσο μπορείτε την επιρροή σας ως Προεδρεύοντος του Συμβουλίου της ΕΕ. Πρέπει να κάνουμε κάτι για την ακρίβεια και την ενέργεια».

Είπε ακόμη ότι το πρόβλημα της ακρίβειας αλλά και των θεμάτων της ενέργειας αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο.