ΑΚΕΛ: 11 προτάσεις για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου

Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία παρουσίασε το ΑΚΕΛ, επισημαίνοντας ότι η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια και την έκβαση της σύγκρουσης παραμένει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συνέπειες του πολέμου έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, με αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αυξήσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας, οι οποίες μεταφέρονται και στην Κύπρο, επηρεάζοντας τόσο τα καύσιμα όσο και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή αύξηση έως και 15% στο ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, καθώς και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Παράλληλα, καταγράφονται ήδη επιπτώσεις στον τουρισμό, με ακυρώσεις από βασικές αγορές και χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση να καταρτίσει συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης, το οποίο να περιλαμβάνει άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης.

Μεταξύ των προτάσεων που κατατίθενται περιλαμβάνονται:

Στήριξη επηρεαζόμενων τομέων της οικονομίας, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Προετοιμασία μέτρων για προστασία ευάλωτων δανειοληπτών σε ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων

Μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα στο 5%

Κλιμακωτές επιδοτήσεις στο κόστος ηλεκτρισμού

Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα

Ενίσχυση ελέγχων για αποτροπή αισχροκέρδειας και αύξηση διαφάνειας στην αγορά

Απόσυρση «πράσινων» φορολογιών

Μέτρα στήριξης του τουρισμού, περιλαμβανομένης της προβολής της Κύπρου ως ασφαλούς προορισμού

Ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και της συνδεσιμότητας της χώρας

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των μέτρων, αναφέρεται ότι μπορεί να προέλθει από τον κρατικό προϋπολογισμό, ευρωπαϊκά προγράμματα για την ενέργεια, έσοδα από ρύπους, καθώς και από φορολόγηση υπερκερδών ή επιβολή τέλους αλληλεγγύης σε συγκεκριμένους τομείς.

Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι η διαχείριση των επιπτώσεων της κρίσης απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό και προσαρμογή πολιτικών, με στόχο τη στήριξη της κοινωνίας και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.