ΔΗΣΥ vs ΑΚΕΛ: Το ντέρμπι των βουλευτικών εκλογών - Μάχη για τους αναποφάσιστους της Λευκωσίας

Δύο περίπου μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές το σκηνικό παραμένει ρευστό, με την αναμέτρηση για την πρωτιά να είναι σκληρή και αμφίρροπη. Ούτε η τέταρτη θέση έχει κριθεί ακόμη, με τρία κόμματα να διεκδικούν αυτή τη σημαντική θέση στον νέο κομματικό χάρτη. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μέτωπο των μικρών κομμάτων που αγωνίζονται να εισέλθουν στη νέα Βουλή. Όλα τα μέτωπα αυτών των εκλογών θα κριθούν και από την ψήφο των αναποφάσιστων πολιτών, οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις παρουσιάζονται με υψηλό ποσοστό που φτάνει μέχρι και το 15%. Πρώτη θέση «Μια δύσκολη μάχη», χαρακτήρισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Pulse Market Research, Παναγιώτης Παναγιώτου, την αναμέτρηση του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ για την πρώτη θέση. Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ καταγράφει τους τελευταίους δύο μήνες μεγαλύτερη συσπείρωση από τον ΔΗΣΥ και αυτό έφερε τα δύο κόμματα πολύ κοντά. Τόνισε, ωστόσο, ότι και στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές παρατηρήθηκ...