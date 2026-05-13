Fitch: Aναβαθμίστηκαν σε A- από BBB+ Eurobank Limited και Τράπεζα Κύπρου

Ο οίκος Fitch Ratings προχώρησε σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων καταθέσεων πέντε ελληνικών και κυπριακών τραπεζών, μετά την επικαιροποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης για τον τραπεζικό κλάδο που δημοσιεύθηκε στις 8 Μαΐου 2026.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως το πλαίσιο εξυγίανσης τραπεζών στις ευρωπαϊκές αγορές και ενισχύουν τη σημασία της προστασίας των καταθετών, οδηγώντας σε βελτιωμένες αξιολογήσεις για τράπεζες με ισχυρά κεφαλαιακά και χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, ο οίκος αναβάθμισε τις αξιολογήσεις καταθέσεων της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, καθώς και της Eurobank Limited και της Bank of Cyprus στην Κύπρο. Η απόφαση αντανακλά τη νέα μεθοδολογία του οίκου, σύμφωνα με την οποία αυξάνεται η διαφοροποίηση μεταξύ των αξιολογήσεων καταθέσεων, senior preferred και senior non-preferred τίτλων, ενώ λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η προστασία των καταθετών μέσω των ευρωπαϊκών μηχανισμών εξυγίανσης.

Για τις ελληνικές τράπεζες, οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων αναβαθμίστηκαν σε «BBB+» από «BBB», ενώ οι βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις ενισχύθηκαν σε «F2» από «F3». Ο οίκος επισημαίνει ότι οι αξιολογήσεις αυτές βρίσκονται δύο βαθμίδες πάνω από το Viability Rating (VR) των τραπεζών, το οποίο παραμένει στο «bbb-». Η αναβάθμιση αφορά την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης, οι βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις διατηρήθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο της αντιστοίχισης για rating «BBB+», καθώς οι δείκτες χρηματοδότησης και ρευστότητας των τραπεζών δεν κρίθηκαν ακόμη αρκετά ισχυροί ώστε να υποστηρίξουν υψηλότερη βαθμίδα.

Τι σημαίνει η αναβάθμιση για τις ελληνικές τράπεζες

Για την ελληνική τραπεζική αγορά, οι αναβαθμίσεις αποτελούν ακόμη μία ένδειξη της βελτίωσης του προφίλ κινδύνου των συστημικών τραπεζών μετά από μια πολυετή περίοδο αναδιάρθρωσης και απομόχλευσης. Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή τους επάρκεια, έχουν μειώσει δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και εμφανίζουν σταθερή κερδοφορία, επωφελούμενες και από το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι οι μελλοντικές αξιολογήσεις θα συνεχίσουν να εξαρτώνται άμεσα από τη μεταβολή του Viability Rating κάθε τράπεζας. Σε περίπτωση υποβάθμισης του VR, οι αξιολογήσεις καταθέσεων θα δεχθούν αντίστοιχες πιέσεις. Αντίθετα, ενδεχόμενη περαιτέρω βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, της ποιότητας ενεργητικού και της οργανικής κερδοφορίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες αναβαθμίσεις στο μέλλον.

Οι τελευταίες κινήσεις της Fitch ενισχύουν το θετικό momentum για τον ελληνικό και κυπριακό τραπεζικό κλάδο, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο συνεχών αναβαθμίσεων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αντανακλώντας τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και τη σημαντική ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Ισχυρότερη εικόνα για τις κυπριακές τράπεζες

Ακόμη πιο θετική ήταν η εικόνα για τις δύο κυπριακές τράπεζες. Η Eurobank Limited και η Bank of Cyprus αναβαθμίστηκαν σε «A-» από «BBB+» στις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων, ενώ οι βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις παρέμειναν στο «F2». Οι δύο κυπριακές τράπεζες διαθέτουν Viability Rating στο «bbb», δηλαδή υψηλότερο από τις ελληνικές τράπεζες, στοιχείο που συνέβαλε στην ισχυρότερη αξιολόγηση.

Η Fitch εξηγεί ότι οι αλλαγές στα κριτήρια συνδέονται με τη σταδιακή ωρίμανση των ευρωπαϊκών μηχανισμών διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων και με την αυξημένη δυνατότητα προστασίας των καταθετών μέσω της ύπαρξης επαρκών αποθεμάτων επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Παράλληλα, η εξαίρεση του senior resolution debt από το βασικό σημείο αναφοράς των IDRs επιτρέπει μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών αξιολόγησης.

