Απίστευτες εικόνες: SOS από την Ορόκλινη λόγω διάβρωσης του εδάφους- «Καταπίνει» ό,τι βρει η θάλασσα!

Ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις προσλαμβάνει το πρόβλημα της διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο της Ορόκλινης. Κάθε μέρα που περνά, το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο οξύ, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να «πονοκεφαλιάζουν» για την έκταση που έχει πάρει το ζήτημα και να ψάχνουν απεγνωσμένα λύσεις για οριστική επίλυση του προβλήματος.















Η θάλασσα συνεχίζει να «καταπίνει» την αμμώδη παραλία, απειλώντας ακόμα και τον πεζόδρομο της περιοχής. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο, ο παραλιακός πεζόδρομος της Ορόκλινης έχει πάρει επικίνδυνη κλίση προς το έδαφος, κρίθηκε επικίνδυνος για την ασφάλεια των διερχομένων, γι' αυτό και αποφασίστηκε να απαγορευτεί η διέλευση πεζών με την τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάνσεων. Η κατάσταση είναι τραγική μπροστά από το πολυτελές ξενοδοχείο Radisson Beach Resort.

Η διάβρωση κατέστρεψε το γρασίδι του ξενοδοχείου όπου τοποθετούνται οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες για τους τουρίστες. Δεν είναι υπερβολή εάν πούμε πως το συγκεκριμένο σημείο μοιάζει με… «βομβαρδισμένο» τοπίο. Η οπτική ρύπανση μπροστά από το Radisson μόνο αλγεινή εντύπωση προκαλεί στους ξένους τουρίστες, ενοίκους του ξενοδοχείου, αλλά και στους χιλιάδες περαστικούς, οι οποίοι καθημερινά περνούν από το σημείο.

Ήδη, όπως έχουμε ενημερωθεί, ξεκίνησαν και τα πρώτα παράπονα από πλευράς ξένων επισκεπτών για την εικόνα που παρουσιάζει η παραλία της περιοχής εξαιτίας της διάβρωσης, η οποία απειλεί να καταστρέψει μία από τις πιο πολυσύχναστες ακτές στην ευρύτερη Λάρνακα, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί πολλά λεφτά για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, όπως δεντροφυτεύσεις, τοπιοτεχνίσεις, εγκατάσταση καλάθων, δημιουργία υπαίθριων χώρων γυμναστικής, μικρών βιβλιοθηκών και τοποθέτηση νέων ξαπλώστρων και ομπρελών.

Οι τοπικές Αρχές και οι επιχειρηματίες της περιοχής εκπέμπουν σήμα SOS για την κατάσταση στο παραλιακό μέτωπο της Ορόκλινης ενόψει και της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου. Είναι γι' αυτό τον λόγο που την ερχόμενη Παρασκευή (15/5), στις 2.00 μ.μ., έχει προγραμματιστεί συνάντηση εκπροσώπων απ' όλα τα αρμόδια τμήματα στο ξενοδοχείο Radisson Beach Resort, προκειμένου να επιθεωρήσουν επί τόπου την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και να εξετάσουν, από κοινού, πιθανές λύσεις που θα τερματίσουν οριστικά ή τουλάχιστον θα περιορίσουν τη διάβρωση.

Στη συνάντηση κλήθηκαν για να παρευρεθούν εκπρόσωποι από τον Δήμο Λάρνακας και το δημοτικό διαμέρισμα Ορόκλινης, από τον τοπικό ΕΟΑ και την εταιρεία τουρισμού, βουλευτές και λειτουργοί του Τμήματος Δημοσίων Έργων.