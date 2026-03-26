Δεύτερη αποχώρηση υποψηφίου βουλευτή από την Άμεση Δημοκρατία: «Κουράστηκα να κάνω τον καραγκιόζη»

Μια ακόμα αποχώρηση υποψήφιου βουλευτή από το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας είναι γεγονός. Ο Αλφέρδος Αλφέρδου ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του στην Πάφο με το κόμμα, επικαλούμενος προσωπικούς και «πνευματικούς» λόγους.
Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξήγησε ότι εκτός από τους «πνευματικούς« λόγους, αποφάσισε να αποσυρθεί επειδή κουράστηκε να παρουσιάζεται μέσα από βίντεο για να προσελκύσει ψηφοφόρους, όπως συμβαίνει σήμερα σε όλα τα πολιτικά κόμματα.
Ένας βασικός λόγος απόσυρα την υποψηφιότητα μου
Τη θέση του στο ψηφοδέλτιο της Πάφου θα καταλάβει η Ασπασία Χριστοδούλου, η οποία είναι η πρώτη επιλαχούσα του κόμματος στην επαρχία.