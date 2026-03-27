Μεταγραφή της τελευταίας στιγμής - Από το ψηφοδέλτιο των Οικολόγων κατεβαίνει τελικά με ΔΗΠΑ

Την υποψηφιότητα της Ιζαμπέλλας Ττάκκα ανακοίνωσε σήμερα η ΔΗΠΑ, «κλείνοντας» έτσι το ψηφοδέλτιό της για την επαρχία Αμμοχώστου, Το παράδοξο της εν λόγω υποψηφιότητας πάντως, είναι ότι η κα. Τάκκα ανακοινώθηκε ότι θα κατέλθει με το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, στις 10 Μαρτίου, ωστόσο φαίνεται πως αποχώρησε.

Όπως είχε επισημάνει ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη της περασμένης Δευτέρας, παρά το γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο είχε ήδη καταρτιστεί πλήρως με έντεκα υποψηφίους, η ανακοίνωση ενός εξ αυτών εκκρεμούσε για ειδικούς λόγους.

Σήμερα, η εκκρεμότητα αυτή αίρεται, με την ένταξη της κας Ττάκκα στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Αμμοχώστου, όπου θα κατέχει τον αριθμό έντεκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοκρατικής Παράταξης: «Πρόκειται για μια αξιόλογη προσωπικότητα με έντονη εθελοντική δράση και ουσιαστική προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Διακρίνεται για τη σταθερή της διάθεση συμμετοχής στα κοινά, καθώς και για το ενεργό ενδιαφέρον της σε ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη επαρχία Αμμοχώστου. Η υποψηφιότητά της ενισχύει περαιτέρω τη συλλογική προσπάθεια της Παράταξης για δυναμική, υπεύθυνη και ουσιαστική εκπροσώπηση των πολιτών».

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι «ο Πρόεδρος, η ηγεσία, τα στελέχη και τα μέλη της Δημοκρατικής Παράταξης καλωσορίζουν την κα Ιζαμπέλλα Ττάκκα στην οικογένεια της ΔΗΠΑ και εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλει δημιουργικά στον κοινό αγώνα. Παράλληλα, της εύχονται καλή επιτυχία, όπως και σε όλους τους υποψηφίους του ψηφοδελτίου της επαρχίας Αμμοχώστου».