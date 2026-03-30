Άλμα: Οι 15 νομοθετικές πρωτοβουλίες μετά τις εκλογές

Τις πρώτες 15 νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει αμέσως μετά τις εκλογές, ανακοίνωσε το Άλμα, κάνοντας λόγο για «ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο βίο», με στόχο την «αναθέσμιση της χώρας», με κοινό στοιχείο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της θεσμικής ακεραιότητας και της υιοθέτησης διεθνώς άριστων πρακτικών.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών, στην ανάγκη για μια ισχυρή Βουλή για αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, για λογοδοσία σε όσους κατέχουν δημόσιο αξίωμα, σε μια δυνατή Αρχή κατά της Διαφθοράς, με ανακριτικές εξουσίες. Αναφέρεται, ακόμα, στον τερματισμό του ανέλεγκτου του Γενικού Εισαγγελέα, με διαχωρισμό των εξουσιών του και σε θεσμοθέτηση διευθυντικής ομάδας στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες περιλαμβάνεται, ακόμα, το ασυμβίβαστο πολιτικών προσώπων για διορισμό σε δημόσια αξιώματα, η κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, η φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών & ΑΠΕ, η προστασία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προστασία της πρώτης κατοικίας από εκποιήσεις, ποιοτική υγεία με διαφάνεια στις δαπάνες, σύγχρονα και αυτόνομα κρατικά πανεπιστήμια και μείωση του αριθμού αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων. Λέει, ακόμα, «Όχι στο ξεπούλημα κατοικιών σε ξένους που σπρώχνει πάνω τα ενοίκια».

Πηγή: ΚΥΠΕ