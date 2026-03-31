Αποφυγή βίας ζητά ο Έρχιουρμαν μετά τα επεισόδια στα κατεχόμενα

Στην ανάγκη για σωστή διαχείριση της κρίσης, για διαφάνεια και αποφυγή της βίας αναφέρθηκε ο ηγέτης τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, σε δήλωσή του αναφορικά με τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα στα κατεχόμενα.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε ότι η πρώτη αρχή για τη διαχείριση κρίσεων είναι η εξασφάλιση εμπιστοσύνης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη συμμετοχικότητας και διαφάνειας, επισημαίνοντας ότι οι όποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε ένα «τραπέζι διαχείρισης κρίσεων» με δίκαιο τρόπο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα των κινητοποιήσεων, αναφέροντας ότι η ειρηνική διεξαγωγή τους είναι θεμελιώδης και πως η βία δεν δικαιολογείται από καμία πλευρά. Είπε, επιπλέον, ότι η νομιμότητα και η αναλογικότητα στη χρήση βίας από τις «δυνάμεις ασφαλείας» αποτελούν επιταγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να τηρούνται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Σε σχέση με τον ρόλο της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, σημείωσε ότι η «προεδρία» οφείλει να λειτουργεί με ανεξαρτησία και ουδετερότητα, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την κοινή λογική αντί του πανικού. Καταλήγοντας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κρίση θα ξεπεραστεί με ενότητα και αλληλεγγύη.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν τα χθεσινά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στα κατεχόμενα, όπου κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών συντεχνιών και άλλων διαδηλωτών έξω από το κτίριο της «βουλής» προκλήθηκαν εντάσεις και συγκρούσεις με την «αστυνομία».

