Volt Cyprus: Ζητά πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση των καταγγελιών Δρουσιώτη

Την άμεση, πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση των όσων έχουν δημοσιοποιηθεί από τον υποψήφιό του, Μακάριο Δρουσιώτη, ζητά το Volt Cyprus, κάνοντας λόγο για σοβαρά ερωτήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα τονίζει ότι τέτοιες καταγγελίες θεσμικής διαφθοράς δεν μπορούν να αγνοούνται και καλεί τη Νομική Υπηρεσία, την Αρχή Κατά της Διαφθοράς, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Κάθε ώρα αδράνειας που περνά πλήττει το Κράτος Δικαίου

Τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τον υποψήφιό μας, Μακάριο Δρουσιώτη, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου. Σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία, τέτοιες καταγγελίες που αφορούν θεσμική διαφθορά δεν μπορούν να αγνοούνται. Το Volt επιμένει στο αυτονόητο: πλήρη, ανεξάρτητη και σε βάθος διερεύνηση, με απόλυτη διαφάνεια.

Οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προϋποθέτει ισχυρούς θεσμούς, λογοδοσία και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Η Νομική Υπηρεσία, της οποίας προΐσταται ο Γενικος Εισαγγελέας, και η Αρχή Κατά της Διαφθοράς πρέπει να κινηθούν άμεσα.

Ζητούμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλίες όπως επίσης και από όλα τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν απαιτώντας άμεση διερεύνηση.

Η ριζική θεσμική μεταρρύθμιση στη χώρα μας είναι αναγκαιότητα και αυτή θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της νέας Βουλής. Πρόσωπα και κόμματα χωρίς βαρίδια και εξαρτήσεις, που θα εφαρμόσουν στο ακέραιο τον ρόλο του θεσμικού ελέγχου της Βουλής, που θα επιβάλουν διαφάνεια και λογοδοσία.

Η προστασία του κράτους δικαίου αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

