Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Χριστοδουλίδης: Κάποιοι στην τ/κ κοινότητα δεν ήθελαν να γίνει προσκύνημα στο Χαλά Σουλτάν, δεν αναφέρομαι στον Έρχιουρμαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η τ/κ πλευρά κατήγγειλε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν επέτρεψε να γίνει το προσκύνημα στο τέμενος Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα

Από πολύ νωρίτερα είχε κοινοποιηθεί μέσω των Ηνωμένων Εθνών μία πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που διαχρονικά εφαρμόζεται για να πραγματοποιηθεί αυτό το προσκύνημα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος ρωτήθηκε αναφορικά με τα παράπονα που έχουν διατυπώσει Τουρκοκύπριοι, που αναφέρουν ότι τους απαγορεύτηκε να προσκυνήσουν στο τέμενος Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα.

Σε δηλώσεις του στα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου παρέστη στο τρισάγιο στους τάφους των αγωνιστών της ΕΟΚΑ με αφορμή την επέτειο της 1ης Απριλίου, ο ΠτΔ είπε ότι «προφανώς κάποιοι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα - και δεν αναφέρομαι, θέλω να είμαι δίκαιος, στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, αναφέρομαι σε κάποιους άλλους - δεν ήθελαν αυτό το προσκύνημα να γίνει και επιχείρησαν με ανορθόδοξους τόπους να πετύχουν αυτό που δεν έγινε», σημείωσε ο Πρόεδρος.

«Επειδή γνωρίζουμε τις προθέσεις τους, γνωρίζουμε πώς κινούνται οι συγκεκριμένοι, από πολύ νωρίτερα είχαμε μεταφέρει το μήνυμα, έτσι ώστε να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία και να γίνει το προσκύνημα», πρόσθεσε.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα