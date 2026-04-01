Χριστοδουλίδης: Κάποιοι στην τ/κ κοινότητα δεν ήθελαν να γίνει προσκύνημα στο Χαλά Σουλτάν, δεν αναφέρομαι στον Έρχιουρμαν

Από πολύ νωρίτερα είχε κοινοποιηθεί μέσω των Ηνωμένων Εθνών μία πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που διαχρονικά εφαρμόζεται για να πραγματοποιηθεί αυτό το προσκύνημα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος ρωτήθηκε αναφορικά με τα παράπονα που έχουν διατυπώσει Τουρκοκύπριοι, που αναφέρουν ότι τους απαγορεύτηκε να προσκυνήσουν στο τέμενος Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα.

Σε δηλώσεις του στα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου παρέστη στο τρισάγιο στους τάφους των αγωνιστών της ΕΟΚΑ με αφορμή την επέτειο της 1ης Απριλίου, ο ΠτΔ είπε ότι «προφανώς κάποιοι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα - και δεν αναφέρομαι, θέλω να είμαι δίκαιος, στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, αναφέρομαι σε κάποιους άλλους - δεν ήθελαν αυτό το προσκύνημα να γίνει και επιχείρησαν με ανορθόδοξους τόπους να πετύχουν αυτό που δεν έγινε», σημείωσε ο Πρόεδρος.

«Επειδή γνωρίζουμε τις προθέσεις τους, γνωρίζουμε πώς κινούνται οι συγκεκριμένοι, από πολύ νωρίτερα είχαμε μεταφέρει το μήνυμα, έτσι ώστε να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία και να γίνει το προσκύνημα», πρόσθεσε.

