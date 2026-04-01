Brookie: Πώς να φτιάξεις τον viral συνδυασμό brownie και cookie στο σπίτι

Τις τελευταίες ημέρες, το γλυκό brookie έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετατρέποντας έναν απλό συνδυασμό μπισκότου και brownie σε απόλυτη γευστική τάση. Την ίδια ώρα, δεν είναι λίγοι οι πολίτες που το αναζητούν μανιωδώς σε γνωστή αλυσίδα φούρνων, με τα αποθέματα να εξαντλούνται γρήγορα και μόνο λίγους τυχερούς να καταφέρνουν να το δοκιμάσουν.

Και επειδή για πολλούς αποδεικνύεται δυσεύρετο, ιδού μια απλή συνταγή για να το φτιάξετε εύκολα στο σπίτι και να απολαύσετε τη viral λιχουδιά χωρίς… αναμονή.

Υλικά

Για το brownie:

200γρ. μαύρη σοκολάτα

120γρ. βούτυρο

150γρ. ζάχαρη

2 αυγά

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

100γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

30γρ. κακάο

1 πρέζα αλάτι

Για το cookie:

120γρ. βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)

100γρ. καστανή ζάχαρη

50γρ. λευκή ζάχαρη

1 αυγό

1 κ.γ. βανίλια

180γρ. αλεύρι

1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

1 πρέζα αλάτι

120γρ. σταγόνες σοκολάτας

Εκτέλεση

1. Ετοιμάζουμε το brownie:

Λιώνουμε τη σοκολάτα με το βούτυρο σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει λείο μείγμα.

Προσθέτουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε τα αυγά και τη βανίλια και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Τέλος, ενσωματώνουμε το αλεύρι, το κακάο και το αλάτι. Αφήνουμε στην άκρη.

2. Ετοιμάζουμε το cookie:

Χτυπάμε το βούτυρο με τις δύο ζάχαρες μέχρι να αφρατέψουν.

Προσθέτουμε το αυγό και τη βανίλια.

Ρίχνουμε το αλεύρι, τη σόδα και το αλάτι και ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί ζύμη.

Προσθέτουμε τις σταγόνες σοκολάτας.

3. Συναρμολόγηση:

Σε ταψί (20x20 εκ.) στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, απλώνουμε πρώτα το μείγμα brownie.

Από πάνω βάζουμε κουταλιές από τη ζύμη cookie, αφήνοντας κενά ώστε να φαίνεται και το brownie.

4. Ψήσιμο:

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25–30 λεπτά.

Αφήνουμε να κρυώσει πριν το κόψουμε.