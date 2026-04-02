Να ανοίξει ξανά η υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν ζητά το ΑΚΕΛ - Αφήνει αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης από την Νομική Υπηρεσία

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη σχετικά με την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, ζητώντας την παρέμβασή του ώστε να ανοίξει ξανά η συγκεκριμένη υπόθεση και να προχωρήσει η διερεύνησή της, απέστειλε την Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην επιστολή σημειώνεται ότι το θέμα βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα τόσο με τις δηλώσεις του Τ. Dilian ότι η εταιρεία του συνεργάζεται «μόνο με κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου» όσο και με τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών στην Κύπρο που αναφέρονται σε διαπλοκή κέντρων εξουσίας με αυτές τις εταιρείες και τους ιδιοκτήτες τους, ενισχύοντας τα πολλά ερωτηματικά που προκύπτουν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο έτυχε χειρισμού η υπόθεση αυτή από τη Νομική Υπηρεσία.

«Και ενώ για παρόμοιες υποθέσεις παράνομων παρακολουθήσεων στην Ελλάδα ο Τ. Dilian και συνεργάτες του καταδικάστηκαν με ποινές φυλάκισης, στην Κύπρο καταδικάστηκε μεν η εταιρεία με ένα πρόστιμο αλλά για τον Τ. Dilian και τους συνεργάτες του η Νομική Υπηρεσία προχώρησε σε αναστολή ποινικής δίωξης επικαλούμενη, γενικώς και αορίστως, το δημόσιο συμφέρον», αναφέρεται στο κείμενο της επιστολής του κ. Στεφάνου που δόθηκε επίσης στη δημοσιότητα.

Προστίθεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι το θέμα των παρακολουθήσεων και της θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς είναι εξαιρετικά σοβαρό αφού άπτεται της περιφρούρησης δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών και ως τέτοιο δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι.

«Το θέμα των παρακολουθήσεων και της θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς είναι εξαιρετικά σοβαρό και άπτεται της περιφρούρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και της διαφύλαξης της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών. Δε μπορεί ν’ αφήνονται σκιές πάνω από τέτοιες υποθέσεις και να σπιλώνεται η αξιοπιστία των θεσμών από αυτούς που θα έπρεπε πρώτοι να τη διαφυλάσσουν, εντείνοντας τη δυσπιστία και την απαξίωση των πολιτών έναντι της Πολιτείας και των αρμόδιων διωκτικών αρχών», καταλήγει η επιστολή του κ. Στεφάνου.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

