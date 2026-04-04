Επιμένει ο Στεφάνου: «Επιλογή συγκάλυψης» η σιωπή κυβέρνησης και Εισαγγελίας για το κατασκοπευτικό βαν - Ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Σε σφοδρή καταγγελία κατά της κυβέρνησης και της Γενικής Εισαγγελίας προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σε σχέση με το σκάνδαλο του κατασκοπευτικού «μαύρου βαν», κάνοντας λόγο για «εκκωφαντική σιωπή» και «επιλογή συγκάλυψης».

Όπως αναφέρει, «η εκκωφαντική τους σιωπή δεν είναι ουδέτερη στάση, είναι πολιτική επιλογή, είναι επιλογή συγκάλυψης, είναι επιλογή προστασίας συμφερόντων», θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για το «ποιον προστατεύουν» και «μέχρι πού φτάνει αυτή η συγκάλυψη».

Ο κ. Στεφάνου διερωτάται γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν απαντά στο αίτημα του ΑΚΕΛ για επανέναρξη της διερεύνησης, καθώς και γιατί ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν δημοσιοποιούν τους «λόγους δημοσίου συμφέροντος» που επικαλέστηκαν για να σταματήσουν την ποινική δίωξη κατά του Ταλ Ντίλιαν, την ώρα που, όπως σημειώνει, η εταιρεία του «παραδέχθηκε ενοχή και καταδικάστηκε, έστω και με ένα εξευτελιστικό πρόστιμο».

Κατά τον ίδιο, η στάση της κυβέρνησης και της Γενικής Εισαγγελίας «γεννά εύλογα την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται για απλή αδράνεια, αλλά για συνειδητή ανοχή, αν όχι συγκάλυψη, της θεσμικής διαπλοκής και της διαφθοράς που αποκαλύπτεται πίσω από το σκάνδαλο των μαζικών παρακολουθήσεων».

Αναφερόμενος στη συζήτηση του θέματος στη Βουλή, με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ, σημειώνει ότι «κατατέθηκαν στοιχεία που δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών», υποστηρίζοντας ότι τεκμηριώθηκαν «σχέσεις, συναλλαγές και διασυνδέσεις μεταξύ της κυβέρνησης Αναστασιάδη, του τότε κυβερνώντος κόμματος ΔΗΣΥ και των εταιρειών που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις».

Επικαλούμενος δήλωση του Ταλ Ντίλιαν ότι η εταιρεία του συνεργάζεται «μόνο με κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου», ο κ. Στεφάνου υποστηρίζει ότι αυτό «επιβεβαιώνει ότι υπήρχε συνεργασία με κρατικούς μηχανισμούς στην Κύπρο».

Παραθέτοντας συγκεκριμένα σημεία, αναφέρει ότι,

«Το περιβόητο βαν εισήχθη στη χώρα με ψευδή στοιχεία, ως όχημα καταγραφής καιρικών φαινομένων, ενώ ήταν εξοπλισμένο για μαζικές υποκλοπές», σημειώνοντας ότι «κάποιος ή κάποιοι έκαναν τα κλειστά μάτια»,

«Η ίδια εταιρεία ανέλαβε έργα σε κρίσιμες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο Λάρνακας, με τεχνολογία που, σύμφωνα με τον ίδιο τον Ντίλιαν, επέτρεπε παρακολουθήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων», προσθέτοντας ότι «έγιναν παρακολουθήσεις σε πάνω από 9 εκ. συσκευές»,

«Υπάρχουν στοιχεία ότι οι αρχές γνώριζαν για παράνομες δραστηριότητες από το 2014 και δεν έπραξαν τα δέοντα»,

«Υπήρξαν προσπάθειες από μέρους του ΔΗΣΥ να διευκολυνθεί η εν λόγω εταιρεία για ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό», κάνοντας λόγο για σχετική ηλεκτρονική επικοινωνία,

«Ακόμη και η Αστυνομία είχε συναλλαγές με την εταιρεία του Ντίλιαν», σημειώνοντας ότι στη Βουλή «παρουσιάστηκαν τα τιμολόγια αυτής της συνεργασίας».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «στην Ελλάδα καταδίκασαν τους πρώην κατασκόπους, στην Κύπρο όχι μόνο τους απάλλαξαν, αλλά τους καλύπτουν κιόλας».

Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ τονίζει ότι «δεν πρόκειται απλώς για ένα σκάνδαλο», αλλά για «ευθεία απειλή κατά του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ιδιωτικότητας των πολιτών και της ίδιας της δημοκρατίας», προειδοποιώντας ότι «όταν παρακολουθούνται μαζικά πολίτες και όταν τέτοιες πρακτικές καλύπτονται, τότε δεν μιλάμε για κράτος δικαίου, μιλάμε για εκτροπή».

Καταλήγοντας, απαιτεί «να ανοίξει ξανά η υπόθεση που έκλεισε εσπευσμένα και αδικαιολόγητα», «να δοθούν απαντήσεις» και «να αποδοθούν ευθύνες», υπογραμμίζοντας ότι «η κοινωνία δεν ξεχνά και δεν θα συμβιβαστεί με τη σιωπή».