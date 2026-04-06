Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει

Ο ΔΗΣΥ απαιτεί σύντομα αποτελέσματα από τις ανακριτικές αρχές και τάσσεται κατά προσπαθειών αποσταθεροποίησης

Οι έρευνες για τις πρόσφατες καταγγελίες θα πρέπει να συνεχιστούν μέχρι τέλους ασχέτως των όσων βλέπουν το φως της δημοσιότητας, επαναλαμβάνει ο ΔΗΣΥ σε σημερινή ανακοίνωση, τονίζοντας ότι το κόμμα θα βρίσκεται απέναντι σε όσους επενδύουν συστηματικά στην αποσταθεροποίηση.

«Η σοβαρότητα των καταγγελιών και οι εντυπώσεις που επιδιώκετο να δημιουργηθούν, επιβάλλουν την πλήρη, γρήγορη και εξονυχιστική διερεύνηση από τις ανακριτικές αρχές», προσθέτει ο ΔΗΣΥ.

Ακολούθως επαναλαμβάνει τη θέση του κόμματος, ότι δηλαδή «η συνεχής προσπάθεια απαξίωσης ανθρώπων και θεσμών, οι υπερβολές, η δημιουργία κλίματος αμφισβήτησης των πάντων και οι σκιές που πολλές φορές αφήνονται σκοπίμως, το μόνο που επιτυγχάνει είναι την αποσταθεροποίηση της χώρας».

«Θα είμαστε απέναντι», συμπληρώνει, «σε όσους επενδύουν συστηματικά στην αποσταθεροποίηση. Θα είμαστε υπέρ της θεσμικής διαφάνειας, του ελέγχου, της λογοδοσίας και της βελτίωσης και θωράκισης των θεσμών».

Τονίζει δε ότι «ειδικότερα από πολιτικά πρόσωπα και κόμματα -ενόψει εκλογών- κάθε καταγγελία θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με τα στοιχεία στις ανακριτικές αρχές και όχι πρώτα να δημοσιοποιούνται για τη δημιουργία εντυπώσεων και για την αποκόμιση εκλογικού οφέλους».

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός», καταλήγει, «απαιτεί σύντομα αποτελέσματα από τις ανακριτικές αρχές».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

