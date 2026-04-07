Εκτός από τα ΜΟΕ να στραφούμε και στη συζήτηση της ουσίας του Κυπριακού, λέει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ

Μαζί με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα πρέπει να στραφεί η συζήτηση και στην ουσία του Κυπριακού με τελικό στόχο την επίτευξη λύσης, δήλωσε την Τρίτη ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Σε δηλώσεις στο περιθώριο επίσκεψης στο Λαϊκό Δίκτυο Αλληλεγγύης για πασχαλινή εισφορά, ο κ. Στεφάνου είπε ότι θα αναμένει ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την χθεσινή συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη αλλά "ασφαλώς θα είναι κάτι θετικό η εξαγγελία για συμφωνία πάνω σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, παρότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία, όπως έχει παρατηρηθεί όλο αυτό το διάστημα σε σχέση ακόμα και με την υλοποίηση μέτρων οικοδόμησης που είχαν συμφωνηθεί".

"Για παράδειγμα, δεν έχουμε δει διάνοιξη οποιουδήποτε άλλου οδοφράγματος και άλλα ζητήματα, τα οποία έχουν λεχθεί ως καταρχήν συμφωνία για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν έγινε δυνατό να υλοποιηθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν γίνεται κατορθωτή η υλοποίηση τους, αντί να δημιουργείται ένα κλίμα περισσότερης εμπιστοσύνης και αισιοδοξίας αναφορικά με την ουσία του Κυπριακού, ενισχύεται το κλίμα της απαισιοδοξίας", ανέφερε.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι μαζί με το θέμα των μέτρων οικοδόμησης της εμπιστοσύνης θα πρέπει να στραφεί και η προσοχή των εμπλεκομένων και προς την κατεύθυνση της συζήτησης της ουσίας του Κυπριακού.

Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες για νέα διευρυμένη εντός νέου έτους με νέο ΓΓ ο κ. Στεφάνου είπε ότι όντως οδεύουμε προς το τέλος της θητείας του κυρίου Γκουτέρες και σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβάζουμε και με τα όσα έχουμε μάθει "ναι ο Γενικός Γραμματέας, προβληματίζεται για να δει πως θα κινηθεί και επί του θέματος της ουσίας".

"Πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα. Είναι γνωστή η θέση του ΑΚΕΛ ότι θα πρέπει, διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο, να συνεχίσουμε παρακάτω έτσι ώστε να διανύσουμε αυτήν την απόσταση από όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι και την επίτευξη λύσης, η οποία θα οδηγήσει στον τερματισμό της κατοχής και στην επανένωση του τόπου και του λαού στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα", ανέφερε.

ΚΥΠΕ