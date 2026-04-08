Συνάντηση Μαρωνιτών με Έρχιουρμαν - Ζητούν επιστροφή σε Ασώματο και Αγία Μαρίνα

Όπως αναφέρει ο Γιαννάκης Μούσας σε δήλωση του, στην συνάντηση μακράς διάρκειας που πραγματοποιήθηκε χθες, τέθηκαν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και το μέλλον της μαρωνίτικης κοινότητας στα κατεχόμενα, με ιδιαίτερη έμφαση στα χωριά Ασώματος και Αγία Μαρίνα.

Εκτενής συνάντηση του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, πραγματοποιήθηκε χθες με επίκεντρο τα μαρωνίτικα χωριά και την προοπτική σταδιακής επιστροφής.

Όπως αναφέρει ο Γιαννάκης Μούσας σε δήλωση του, στην συνάντηση μακράς διάρκειας , τέθηκαν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και το μέλλον της μαρωνίτικης κοινότητας στα κατεχόμενα, με ιδιαίτερη έμφαση στα χωριά Ασώματος και Αγία Μαρίνα.

Σύμφωνα με την δήλωση του κ. Μούσα, στη συζήτηση εξετάστηκαν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μαρωνίτες που διαβιούν στον Κορμακίτη και στην Καρπάσια, καθώς και το ζήτημα της αποκατάστασης της ιστορικής Μονής Προφήτη Ηλία.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν, όπως σημειώνεται, εμφανίστηκε πλήρως ενημερωμένος για τα θέματα της κοινότητας, ακούγοντας με προσοχή τις θέσεις που τέθηκαν. Την ίδια ώρα, κράτησε χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να προχωρήσει σε δεσμεύσεις ή εξαγγελίες.

Η προσέγγισή του, σύμφωνα με τον κ. Μούσα, εστιάζει σε μια σταδιακή διαδικασία, με έμφαση σε πρακτικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ως παράδειγμα αυτής της λογικής, αναφέρθηκε η πρόσφατη εξέλιξη στην Αγία Μαρίνα, με τη δημιουργία βοηθητικών χώρων δίπλα στην εκκλησία.

Από την πλευρά των Μαρωνιτών, διατυπώθηκε ξεκάθαρα η πρόθεση για ουσιαστική πρόοδο, με τον κ. Μούσα να τονίζει ότι η κοινότητα είναι έτοιμη να διεκδικήσει μεγαλύτερες αλλαγές, χωρίς ωστόσο να υποτιμά τη σημασία των μικρών βημάτων.

«Η επιστροφή, έστω και σταδιακή, αποτελεί για εμάς μονόδρομο», ήταν το μήνυμα που μεταφέρθηκε.

 

