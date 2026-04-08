Λάβρος ο Παπαδάκης με Δρουσιώτη: «Κακοστημένη φάρσα, ζούμε σε μια εποχή όπου ηρωοποιούνται παραμυθάδες»

«Ζούμε σε μια εποχή, όπου σπιλώνονται συνειδήσεις και ηρωοποιούνται παραμυθάδες, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα στον τόπο μας», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαδάκης κατά τη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του επιστημονικού ελέγχου στις τηλεφωνικές του συσκευές από ανεξάρτητο δικανικό πραγματογνώμονα. Έκανε μάλιστα λόγο για «κακοστημένη φάρσα» και ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης ο κ. Παπαδάκης δήλωσε τα εξής:

«Σε όλη μου την πορεία στην πολιτική, πορεύτηκα με καθαρές κουβέντες, προσπαθώντας να κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη και δικαιότερη. Την στιγμή που οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς γιατί δεν υπάρχει ισονομία και ταυτόχρονα βομβαρδίζεται από δήθεν ειδήσεις και ισχυρισμούς, υπό τον μανδύα των «σπουδαίων» αποκαλύψεων, απευθύνομαι σήμερα στην κοινωνία, για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση σε σχέση με όσα με αφορούν και μόνο.

Οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη σε σχέση με το πρόσωπο μου, πέραν της ύποπτης χρονικής συγκυρίας στην οποία αναρτήθηκαν στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ψευδείς και εξυπηρετούν σκοπιμότητες και συμφέροντα. Δημοσιοποίησε, χωρίς καμία έρευνα ή διασταύρωση, πλαστές, δήθεν συνομιλίες του υποφαινόμενου με έναν πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον οποίο δεν γνωρίζω και με τον οποίο δεν είχα επικοινωνήσει ποτέ στη ζωή μου. Ήταν ξεκάθαρο, από την πρώτη στιγμή, ότι δεν υπήρχε τίποτα επιλήψιμο εις βάρος μου. Θα μπορούσα να το αγνοήσω και να μην ασχοληθώ με αυτά τα μυθεύματα. Αλλά η προσωπική μου αξιοπρέπεια, δεν μου επέτρεπε να αφήσω να υπάρχουν σκιές πάνω από το όνομά μου. Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή, βγήκα μπροστά και ζήτησα πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και των ισχυρισμών Δρουσιώτη.

Δεν επαναπαύτηκα όμως μόνο σε αυτό. Προέβηκα άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια, χωρίς δεύτερες σκέψεις και χωρίς υπεκφυγές.

Στις 30 Μαρτίου, ο Δρουσιώτης προέβη στην πρώτη ανάρτηση του, με δύο συγκεκριμένες αναφορές που αφορούσαν το πρόσωπό μου. Μόλις το πληροφορήθηκα, δήλωσα ξεκάθαρα και με βεβαιότητα ότι δεν γνωρίζω αυτό το πρόσωπο και ούτε είχα ποτέ μου φιλικές σχέσεις ή επικοινωνία μαζί του, καλώντας τον Δρουσιώτη να ανακαλέσει άμεσα.

Την επόμενη κιόλας μέρα, προχώρησα σε έκδοση γραπτής ανακοίνωσης, δηλώνοντας την ετοιμότητα μου να δώσω τις τηλεφωνικές μου συσκευές σε δικανικό εμπειρογνώμονα, που θα υποδείξει μάλιστα ο Δρουσιώτης, ώστε να ελεγχθούν, για να διαπιστωθεί ότι δεν είχα ποτέ επικοινωνία με τον αναφερόμενο πρώην Δικαστή. Ο κ. Δρουσιώτης τι έπραξε;

Την ίδια μέρα, έδωσα οδηγίες στους δικηγόρους μου όπως προχωρήσουν σε νομικά μέτρα εναντίον του Δρουσιώτη, εάν δεν ανακαλέσει εντός 24 ωρών.

Ταυτόχρονα, προχώρησα σε γραπτή καταγγελία προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, εναντίον του Δρουσιώτη, για διάπραξη του αδικήματος της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καλώντας την Αστυνομία να απαιτήσει την παράδοση άμεσα όλων των στοιχείων, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η ισχυριζόμενη γνησιότητα και αυθεντικότητά τους.

Στις 31 Μαρτίου, με δική μου πρωτοβουλία, διόρισα εμπειρογνώμονα για την άμεση διενέργεια ανεξάρτητης δικανικής εξέτασης των κινητών συσκευών που χρησιμοποίησα από το 2019 μέχρι και το 2026, με σκοπό τον δικανικό έλεγχο, για τυχόν εντοπισμό των συγκεκριμένων επικοινωνιών, οι οποίες είχαν δημοσιοποιηθεί από τον Δρουσιώτη. Οι όροι εντολής που του είχα δώσει, διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, την ελευθερία δράσης του καθώς και την ανεξαρτησία της έρευνας του, απαλλαγμένης από οποιαδήποτε παρέμβαση. Συγκεκριμένα, του έδωσα το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα μου και παράλληλα του έδωσα ρητή εντολή να προβεί σε έκθεση, σε σχέση με τα αναφερόμενα ανταλλασσόμενα μηνύματα και την οποία να παραδώσει, με την ολοκλήρωσή της, στην Αστυνομία, μαζί με τις τηλεφωνικές μου συσκευές.

Στις 3 Απριλίου μετέβην στο ΤΑΕ για να δώσω κατάθεση σε σχέση με την καταγγελία μου και παράλληλα ενημέρωσα την Αστυνομία για τον διορισμό του πραγματογνώμονα. Η καταγγελία μου, εναντίον του Δρουσιώτη αφορούσε τα εξής:

1. Δημοσίευση ψευδών ειδήσεων σε σχέση με την δημοσίευση και ανάρτηση από μέρους του ανταλλασσόμενων δήθεν μηνυμάτων μεταξύ εμού και κάποιου Μιχάλη Χριστοδούλου

2. Καταρτισμό και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων που αφορούν τα δήθεν ανταλλασσόμενα μηνύματα μεταξύ εμού και κάποιου Μιχάλη Χριστοδούλου.

Χθες το μεσημέρι παραδόθηκε στην Αστυνομία το πόρισμα του δικανικού πραγματογνώμονα, το οποίο καταλήγει ότι από την εξέταση των συσκευών μου, δεν προκύπτει οποιοδήποτε εύρημα που να αφήνει έστω την υπόνοια ότι πραγματοποιήθηκαν οι φερόμενες ανταλλαγές μηνυμάτων και επικοινωνία, την οποία δημοσίευσε ο Δρουσιώτης.

Το περιεχόμενο του πορίσματος είναι ξεκάθαρο, όπως ξεκάθαρο είναι ότι ο Δρουσιώτης, υπό τον μανδύα του ερευνητή, δημοσίευσε πλαστά και κατασκευασμένα μηνύματα.

Οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη πρέπει να διερευνηθούν στην ολότητά τους, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διερευνηθεί ποιος έστησε την βιομηχανία κατασκευής πλαστών μηνυμάτων και πως έφτασαν στα χέρια του. Οι Αρχές, εύκολα μπορούν να λάβουν απαντήσεις.

Ζούμε σε μια εποχή, όπου σπιλώνονται συνειδήσεις και ηρωοποιούνται παραμυθάδες, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα στον τόπο μας. Αυτά τα συμφέροντα, που ευθύνονται για τα περισσότερα σκάνδαλα και την ατιμωρησία στον τόπο μας, από το Χρηματιστήριο μέχρι σήμερα, που ο κόσμος χάνει τα σπίτια του, χωρίς να μπορεί να βρει το δίκαιο του. Κάποιοι συνήθισαν να συμπεριφέρονται σαν ελέφαντες, που μπορούν να ποδοπατούν όλους τους υπόλοιπους σαν μυρμήγκια, στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους. Είναι βαθιά γελασμένοι. Η κοινωνία άρχισε να αντιδρά».

Ακολούθως είπε:

«Γι’ αυτό θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, ώστε να διερευνηθεί εις βάθος η υπόθεση αυτή και να αποκαλυφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την κακοστημένη φάρσα.

Αναφορικά με το Άλμα. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αποφάσισα να κατέλθω στις Βουλευτικές εκλογές, ως Συνεργαζόμενος υποψήφιος με το Άλμα, πιστεύοντας ότι μαζί, θα μπορούσαμε να φέρουμε ουσιαστικές αλλαγές, προς όφελος των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή δημοσίευσης των ψευδών ισχυρισμών Δρουσιώτη, ήμουν σε επικοινωνία με το Άλμα και τους είχα ενημερώσει για όλα τα διαβήματα, τα οποία επρόκειτο να λάβω. Παρόλα αυτά, το Άλμα επέλεξε να τηρήσει μία στάση αποστασιοποίησης από εμένα, η οποία ήταν έκδηλη από τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν».

Ο Δημήτρης Παπαδάκης ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, τονίζοντας πως η απόφασή του δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε μεμπτή πράξη εκ μέρους του, αλλά με τις «σκιές» που, όπως υποστηρίζει, κάποιοι επέλεξαν να ρίξουν γύρω από το όνομά του.

«Δεν θα είμαι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όχι γιατί έπραξα οτιδήποτε μεμπτό, αλλά επειδή κάποιος αποφάσισε να ρίξει σκιές, γύρω από το όνομά μου. Υπήρξα θύμα μίας πλεκτάνης, με ενδεχομένως μεγάλες προεκτάσεις και βαθιές ρίζες. Οι καθαρές κουβέντες, με τις οποίες πορεύτηκα τόσα χρόνια, η αξιοπρέπεια, οι αρχές, οι αξίες και το ήθος μου, δεν είναι διαπραγματεύσιμα, ούτε υπό αμφισβήτηση, για χάρη της όποιας βουλευτικής έδρας» σημείωσε.