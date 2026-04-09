Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κυβέρνηση: «Δύο θα μείνουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι - Δεν υπάρχει Σάντη στο Προεδρικό»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Κυβέρνηση απορρίπτει τους ισχυρισμούς για τη «Σάντη»

«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι θα μείνουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι», εκτιμά η Κυβέρνηση σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, κάνοντας λόγο για σοβαρές αντιφάσεις και αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διακινήθηκαν και παρουσιάστηκαν τα επίμαχα στοιχεία.

Την ίδια ώρα, απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η λεγόμενη «Σάντη» εργοδοτήθηκε στο Προεδρικό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «έχουμε κάνει ένα έλεγχο και έχουμε διαπιστώσει ότι καμιά γυναίκα με τα στοιχεία που παραπέμπουν στην ταυτότητα της συγκεκριμένης γυναίκας δεν έχει εργοδοτηθεί, τουλάχιστον επί της παρούσας Κυβέρνησης», προσθέτοντας ότι «έχουμε κοιτάξει και αυτό το δεδομένο… δεν διαπιστώνεται να υπάρχει οποιαδήποτε κυρία με αυτό το όνομα».

Παράλληλα, στάθηκε στις αντιφάσεις που, όπως είπε, προκύπτουν από τη δημόσια συζήτηση, σημειώνοντας ότι «συζητάμε στη βάση ενός ισχυρισμού» και διερωτώμενος κατά πόσο μπορεί να γίνεται επίκληση διερεύνησης και ταυτόχρονα αμφισβήτηση της. «Όταν λέει ότι θα δώσω τα στοιχεία αλλά την επομένη λέει ότι δεν εμπιστεύομαι αυτούς που θα τα ελέγξουν, αυτό είναι προβληματικό», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει κοινή βάση εμπιστοσύνης προς τις Αρχές και τις διαδικασίες.

Tags

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗμακάριος δρουσιώτης

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

