Κυβέρνηση: «Δύο θα μείνουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι - Δεν υπάρχει Σάντη στο Προεδρικό»

«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι θα μείνουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι», εκτιμά η Κυβέρνηση σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, κάνοντας λόγο για σοβαρές αντιφάσεις και αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διακινήθηκαν και παρουσιάστηκαν τα επίμαχα στοιχεία.

Την ίδια ώρα, απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι η λεγόμενη «Σάντη» εργοδοτήθηκε στο Προεδρικό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «έχουμε κάνει ένα έλεγχο και έχουμε διαπιστώσει ότι καμιά γυναίκα με τα στοιχεία που παραπέμπουν στην ταυτότητα της συγκεκριμένης γυναίκας δεν έχει εργοδοτηθεί, τουλάχιστον επί της παρούσας Κυβέρνησης», προσθέτοντας ότι «έχουμε κοιτάξει και αυτό το δεδομένο… δεν διαπιστώνεται να υπάρχει οποιαδήποτε κυρία με αυτό το όνομα».

Παράλληλα, στάθηκε στις αντιφάσεις που, όπως είπε, προκύπτουν από τη δημόσια συζήτηση, σημειώνοντας ότι «συζητάμε στη βάση ενός ισχυρισμού» και διερωτώμενος κατά πόσο μπορεί να γίνεται επίκληση διερεύνησης και ταυτόχρονα αμφισβήτηση της. «Όταν λέει ότι θα δώσω τα στοιχεία αλλά την επομένη λέει ότι δεν εμπιστεύομαι αυτούς που θα τα ελέγξουν, αυτό είναι προβληματικό», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει κοινή βάση εμπιστοσύνης προς τις Αρχές και τις διαδικασίες.