Δρουσιώτης: Καταγγέλλει «ενορχηστρωμένη επιχείρηση αμφισβήτησης» από Προεδρικό και Αρχές - «Θα τα πούμε μετά τις γιορτές»

Με νέα ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, ο Μακάριος Δρουσιώτης επανέρχεται στις καταγγελίες που έχει διατυπώσει τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για «καλά ενορχηστρωμένη επιχείρηση αμφισβήτησης, παραπληροφόρησης και σύγχυσης» σε βάρος των όσων δημοσιοποίησε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δρουσιώτης αναφέρει ότι από την πρώτη ημέρα που έδωσε στη δημοσιότητα το άρθρο του με τίτλο «Το σκοτεινό πρόσωπο του κράτους Δικαίου στην Κύπρο», το Προεδρικό, η Νομική Υπηρεσία και η Αστυνομία έστησαν, όπως υποστηρίζει, συντονισμένη επιχείρηση με στόχο να αμφισβητηθούν οι αποκαλύψεις του.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι το άρθρο του περιέχει στοιχεία τα οποία, κατά τον ίδιο, «χρήζουν άμεσης και προσεκτικής διερεύνησης από ανεξάρτητους επαγγελματίες», προσθέτοντας ότι δεν διαπιστώνει πρόθεση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την κυβέρνησή του να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, ο κ. Δρουσιώτης αναφέρει ότι παραμένει στη δήλωση που έκανε χθες, σημειώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται εκτός Λευκωσίας και δεν θα μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις ή να αντιδρά δημόσια.

Όπως ανακοινώνει, θα προχωρήσει σε «παύση» λίγων ημερών και θα επανέλθει μετά τις γιορτές.

Κλείνοντας την ανάρτηση του, ο κ. Δρουσιώτης στρέφεται εκ νέου κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι «πλαστές και χαλκευμένες» είναι οι διαβεβαιώσεις του κ. Χριστοδουλίδη πως ενδιαφέρεται για διερεύνηση της υπόθεσης.