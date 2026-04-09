Καταρρακτώδεις βροχές στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος Κοφίνου-Χοιροκοιτίας

Άλλους τέσσερις υποψηφίους για τις βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το ΑΛΜΑ - Ποια αντικαθιστά τον Στυλιανίδη

Στους 48 ανέρχεται πλέον ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων του Κινήματος - Ανακοινώθηκαν ονόματα για Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα

Στην ανακοίνωση ακόμη τεσσάρων υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 προχώρησε το Κίνημα ΑΛΜΑ - Πολίτες για την Κύπρο, έπειτα από απόφαση της μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας του.

Σε ανακοίνωση του, το Κίνημα αναφέρει ότι πρόκειται για πρόσωπα που, όπως σημειώνει, ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα αλλαγής που πρεσβεύει το ΑΛΜΑ, προσθέτοντας ότι μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή «με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος».

Όπως αναφέρεται, με τα ίδια κριτήρια θα επιλεγούν και οι υπόλοιποι οκτώ υποψήφιοι και υποψήφιες, στο πλαίσιο της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη συμπλήρωση του συνόλου του ψηφοδελτίου.

Οι τέσσερις νέες υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής:

  • Βούλα (Παρασκευή) Κόκκινου, υποψήφια βουλεύτρια για την επαρχία Λευκωσίας
  • Στέλλα Συμεού, υποψήφια βουλεύτρια για την επαρχία Λεμεσού, σε αντικατάσταση του Νίκου Στυλιανίδη
  • Κωνσταντίνα Πλυσή, υποψήφια βουλεύτρια για την επαρχία Λάρνακας
  • Στέλιος Λιπέρης, υποψήφιος βουλευτής για την επαρχία Λάρνακας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων βουλευτών του Κινήματος ανέρχεται πλέον σε 48.

